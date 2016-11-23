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Баррель активно ползет вверх и тащит за собой рубль

23 Ноября 2016, 17:46 | В России

Сегодня: Иррациональный оптимизм сохраняется. Второй и финальный раунд переговоров ОПЕК по квотам завершился рекомендацией членам картеля (за исключением Ливии и Нигерии) сократить добычу на 4% (около 1.2 млн барр. в сутки, исходя из объемов добычи за октябрь) на официальном заседании 30 ноября, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Тем не менее настроения могут подпортить Ирак и Иран, которые так и не согласились на заморозку. Поддержку спросу на рисковые активы продолжают оказывать надежды на стимулирующую политику администрации Трампа. При этом пыл инвесторов ограничат длинные выходные в США (сегодня короткий день, биржи будут закрыты завтра и в пятницу), которые традиционно сопровождаются фиксированием прибыли и повышением волатильности.

Рост в США и Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день в «плюсе» (DJIA +0.35%, S&P 500 +0.22%, NASDAQ +0.33%). Азиатские индексы растут (Hang Seng +0.38%, Shanghai +0.23% Nikkei закрыт); фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.08%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $48.97 – ниже открытия.

Вчера: Еще один шаг вперед. Рост цен на нефть марки Brent на фоне надежд на ребалансировку нефтяного рынка и успешность экономической политики Дональда Трампа усилила позитивный настрой.

По итогам дня: Brent (+0.45% at $49.1 за барр.), рубль укрепился к доллару до 63.70, РТС (+0.19%), ММВБ-50 (+0.36%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик «ФГ БКС», специально для Газета «Золотой Рог», Владивосток..

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Теги: доллар  брент  биржа  евро  баррель  валюта  курс  рубль 



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