Налог с продажи недвижимости в 2016 году будут считать по-новому

С нового года в силу вступают поправки в Налоговый кодекс, согласно которым срок владения недвижимость, после которого собственник освобождается от уплаты налога в случае ее продажи, увеличивается до пяти лет. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Напомним, сегодня чтобы не платить налог с суммы, вырученной за продажу недвижимости, срок владения ею должен быть не менее трех лет. Новые правила будут распространяться на сделки, совершенные после 1 января 2016 года.

Старые условия уплаты налога при продаже недвижимости будут действовать лишь в случаях, если квартира была подарена собственнику, получена в результате приватизации или заключения договора пожизненного содержания с иждивением.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.