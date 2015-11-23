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Налог с продажи недвижимости в 2016 году будут считать по-новому
С нового года в силу вступают поправки в Налоговый кодекс, согласно которым срок владения недвижимость, после которого собственник освобождается от уплаты налога в случае ее продажи, увеличивается до пяти лет. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Напомним, сегодня чтобы не платить налог с суммы, вырученной за продажу недвижимости, срок владения ею должен быть не менее трех лет. Новые правила будут распространяться на сделки, совершенные после 1 января 2016 года.
Старые условия уплаты налога при продаже недвижимости будут действовать лишь в случаях, если квартира была подарена собственнику, получена в результате приватизации или заключения договора пожизненного содержания с иждивением.
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