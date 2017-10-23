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Пароль от Госуслуг пропускает на сайт ФНС России

23 Октября 2017, 17:57 | В России

В Личный кабинет налогоплательщика можно зайти с помощью пароля от портала Госуслуг, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

 
Пользователи портала Госуслуг могут зайти в Личный кабинет на сайте ФНС России с помощью логина и пароля портала Госуслуг.

До этого был только один способ получить доступ в Личный кабинет на сайте ФНС России — прийти в налоговую инспекцию. Пользователь предъявляет паспорт, подписывает заявление, и после этого сотрудник налоговой инспекции выдает логин и пароль для входа в Личный кабинет налогоплательщика (www.nalog.ru).

Теперь же, если у пользователя есть учетная запись на портале Госуслуг, полученная после подтверждения личности в центре обслуживания, ходить в налоговую инспекцию необязательно. Просто на сайте ФНС России необходимо ввести те же логин и пароль, который используется на портале Госуслуг.

В Личном кабинете налогоплательщика можно увидеть налоговые начисления, заполнить и подать налоговую декларацию через интернет, проверить информацию о своих объектах налогообложения и отследить, одобрили ли Вам налоговый вычет.

К сожалению, пользователь не сможет войти в Личный кабинет на сайте ФНС России, если получал код подтверждения для портала Госуслуг по почте. Налоговые начисления — строго конфиденциальная информация. Важно, чтобы личность пользователя, получающего к ней доступ, была подтверждена им лично.

Чтобы получить доступ одновременно к Госуслугам и Личному кабинету налогоплательщика, зарегистрируйтесь на портале (FB - https://goo.gl/xlSg0KВК -https://goo.gl/c0zLOIОК - https://goo.gl/2OFzgaG+ https://goo.gl/3phoml) и подтвердите личность в одном из центров обслуживания (FB -https://goo.gl/HDkkDIВК - https://goo.gl/GIqS34ОК - https://goo.gl/PocFReG+ - https://goo.gl/xOqPKD

Автор: Яна Мальцева
Теги: личный кабинет  госуслуги  налоги  ФНС 






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