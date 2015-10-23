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Банковская группа "Открытие" вошла в число крупнейших компаний России рейтинга "Эксперт-400"
23 Октября 2015, 12:20 | В России
Банковская группа «Открытие» заняла 54 место в ежегодном рейтинге «Эксперт-400», в котором представлены крупнейшие компании из разных отраслей российской экономики.
По итогам 2014 года объем реализации продукции группы вырос более чем на 35% – до 169 млрд рублей, что позволило группе подняться на 21 позицию по сравнению с предыдущим рейтингом.
Группа также заняла 34 место в рейтинге крупнейших компаний по рыночной стоимости ценных бумаг – «Капитализация-200». Рейтинг составляется по данным Московской биржи, где учитывается рыночная стоимость ценных бумаг, которыми активно торгуют.
Рейтинг «Эксперт-400» составляется на основании показателя объема реализации продукции. Для банков он рассчитывается как сумма процентных и комиссионных доходов (до вычета расходов) в соответствии с отчетностью по МСФО. Цель рейтинга «Эксперт-400» – выявить наиболее крупные компании российской экономики и на основе результатов их деятельности проанализировать роль крупного бизнеса в экономическом развитии России, его структуру и основные тенденции развития.
В качестве кандидатов на включение в рейтинг «Капитализация-200» рассматриваются компании, акции которых относятся к одной из категорий ликвидности: категория А (высокая ликвидность) и категория В (средняя ликвидность). Акции банковской группы «Открытие» относятся к первой категории. С ценными бумагами этой категории регулярно совершаются сделки на российских и/или иностранных биржах.
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Теги: открытие
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