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Путин поручил освободить самозанятых от налогов
23 Сентября 2016, 19:13 | В России
Президент считает, что самозанятых нужно освободить на определенный период, например, на два-три года, от налогов и обязательных взносов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Возможно, внести поправки в законодательство, чтобы исключить любые возможности признания их деятельности незаконным предпринимательством.
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