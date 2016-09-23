Путин поручил освободить самозанятых от налогов

Президент считает, что самозанятых нужно освободить на определенный период, например, на два-три года, от налогов и обязательных взносов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Возможно, внести поправки в законодательство, чтобы исключить любые возможности признания их деятельности незаконным предпринимательством.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.