Государство придет на помощь системе ипотеки

Как сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень в рамках селекторного совещания в правительстве, сейчас разработана новая программа Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, которое осуществляет механизм государственной поддержки системы ипотеки в стране при взаимодействии с банками и охватывает примерно треть такого типа кредитования в РФ.

Предусмотрено, что граждане смогут брать кредиты уже на этапе строительства жилья, если оно ведется в рамках федерального закона от 30 декабря 2004 года 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», сказал министр. Пока только ряд банков локально запускал подобные программы.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.