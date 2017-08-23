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Самые большие ипотечные кредиты у политиков и дипломатов, юристов и нотариусов
Чаще всего берут ипотечные кредиты работники сферы торговли, здравоохранения, а также банкиры и строители, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Банк «ДельтаКредит» подробно изучил свою актуальную клиентскую базу (53,5 тыс. кредитов) и выяснил, кто и из какой сферы занятости имеет самую высокий и низкий размер ипотеки.
Кто берет
Статистика банка отражает общую ситуацию в сфере занятости. Наибольшая доля ипотечных кредитов приходится на категорию «прочие сервисные услуги» (в т.ч., работники малых предприятий) – 11,47% кредитов, работников в сфере розничной и оптовой торговли(10% и 9,7% соответственно). 7,8% - кредиты работникам из сферы строительства, девелопмента и обслуживания недвижимости (7,8%), 4,86% - кредиты работникам сферы здравоохранения, 4,5% - кредиты банкирам, работникам страхования, лизинга, инвестиционной сферы.
Сколько берут
Средний чек ипотечного кредита в банке – 2,5 млн рублей. Наименьший размер ипотечного кредита у работников ломбардов (1,6 млн рублей), работников сферы деревообработки (1,8 млн рублей), ЖКХ (1,86 млн рублей), силовых структур и ритуальных услуг (по 1,93 млн рублей). Также средняя сумма менее 2 млн рублей у работников безопасности/службы охраны, аграриев и сотрудников дорожных служб (1,94-1,96 млн рублей). Наиболее крупные кредиты берут политики (4,4 млн рублей), работники международных/экстерриториальных организаций (в основном, посольств) - (4,3 млн рублей), юристы и нотариусы (3,7 млн рублей), представители кино и шоу-бизнеса (3,4 млн рублей), представители консалтинговых, аудиторских и бухгалтерских агентств (3,4 млн рублей).
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