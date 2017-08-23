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Кассы не для ИП

23 Августа 2017, 19:30 | В России

Индивидуальные предприниматели на патенте и бизнесмены на ЕНВД могут торговать алкоголем без касс до 1 июля 2018 года, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

70% касс в Приморском крае уже работают в режиме онлайн. Крупные предприятия розничной и оптовой торговли алкоголем стали пионерами в этом переходе. Однако требования закона не коснулись индивидуальных предпринимателей на патенте, предпринимателей и организации, которые в розницу продают алкоголь, в том числе в сфере общественного питания.

Как разъясняет Федеральная налоговая служба России, в данном случае речь идет также о торговых точках, где установлены банковские терминалы по приему безналичных платежей. Главное условие – патент предпринимателя или специальный налоговый режим ЕНВД.

Таким образом, организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, а также индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, вправе осуществлять розничную продажу алкогольной продукции (в том числе пива и напитков, изготавливаемых на основе пива) без применения контрольно-кассовой техники до 01.07.2018 года при условии выдачи по требованию покупателя документа, подтверждающего прием денежных средств (Федеральный закона от 03.07.2016 « 290-ФЗ. Таким документом может стать товарный чек, квитанции и т.д.

Автор: Яна Мальцева
Теги: алкоголь  патент  ФНС  онлайн кассы  ИП  ЕНВД 













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