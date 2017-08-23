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Рубль, похоже, окончательно разошелся с нефтью

23 Августа 2017, 18:23 | В России

Сегодня: Торги могут проходить под знаком осторожности. Котировки Brent могут оказаться под давлением из-за роста опасений по поводу перенасыщения рынка, поскольку Ливия возобновила добычу на своем крупнейшем нефтяном месторождении, а запасы бензина в США выросли, несмотря на пик сезона автомобильных поездок, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Кроме того, инвесторы сомневаются, что страны ОПЕК+ продолжат выполнять взятые на себя обязательства по сокращению добычи – встреча министерского комитета по мониторингу может состояться 22 сентября. В числе менее значимых факторов можно отметить заявление президента США Дональда Трампа о готовности выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), что в случае реализации создаст риски для мировой торговли. Инвесторы будут ждать выхода отчета Минэнерго США о запасах энергоресурсов (сегодня после закрытия рынков).

Рост в США, смешанная динамика в Азии. Американский рынок акций завершил вчерашний день на положительной территории (DJIA +0.90%, S&P +0.99%, NASDAQ +1.36%). Азиатские индексы сегодня утром демонстрируют разнонаправленное движение котировок (Hang Seng закрыт из-за тайфуна, Shanghai -0.21%, Nikkei +0.34%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.19%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $51.73/барр. – выше открытия.

Вчера: Рост спроса на рисковые активы. Российский рынок акций завершил вчерашние торги ростом на фоне стабильной динамики Brent, отсутствия негативных новостей и ожиданий снижения накала в противостоянии между США и Северной Кореей.

По итогам дня: Цены на нефть Brent снизились (-0.06% до $51.7 за барр.), рубль укрепился к доллару США до 59.08, РТС (+0.50%), ММВБ (+0.50%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: фьючерс  динамика  экономика  brent  акции  доллар  баррель  валюта  трамп  статистика  рубль  прогноз  Центробанк  евро  нефть 













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