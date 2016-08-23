Доллар вновь пользуется повышенным спросом

Рубль существенно снижается по отношению к доллару. Коррекция цен на нефть, а также небольшое увеличение вероятности скорого подъема ставок в США являются ключевыми драйверами для данного движения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В частности, определенным поводом для беспокойства являются хорошие данные с американского рынка труда, где на прошлой неделе вышла очередная порция хорошей статистики. Количество заявок на пособия по безработице снизилось еще на 4 тыс. до 262 тыс. Также на возможность скорого ужесточения денежно-кредитной политики намекнули на прошлой неделе сразу несколько руководителей ФРС. Например, президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что желает увидеть увеличение ставок «раньше, нежели позже».

В свою очередь нефть вновь опустилась ниже 50 долларов за баррель по сорту Brent на фоне продолжающегося роста активных буровых в США. Согласно последним данным Baker Hughes данный показатель увеличился за прошедшую неделю еще на 10 установок – до уровня 406 (рост 8-ую неделю подряд). С технической точки зрения черное золото через некоторое время может продолжить подъем, но стоит отметить, что случиться это, вероятно, если только договоренности по заморозке добычи действительно будут достигнуты, ведь в ожидании этого рост уже превысил 10%.

В свою очередь поддержку рублю продолжает оказывать налоговый период в стране, а также умеренно жесткая политика Банка России при продолжающемся стимулировании со стороны ведущим мировых ЦБ.

В целом все еще жду возвращения пары доллар/рубль в район 65. Ближайшая сильная поддержка располагается в районе 63,5