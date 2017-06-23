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Озвучен предельный курс падения рубля
Рубль имеет тенденцию к снижению по отношению к доллару и евро. Об этом заявил член совета директоров АКГ "Финэкспертиза" Агван Микаелян, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По словам эксперта, национальная валюта будет следовать в кильватере нефтяных цен. Сейчас равновесным курсом был бы 61 рубль за доллар. Однако он может покачнуться в большую сторону и вернуться. При этом оснований для 65 рублей за доллар Микаелян не видит.
Специалист отметил, что словесные интервенции наших чиновников усилили тенденции на валютном рынке. Рубль демонстрировал нисходящую курсовую динамику, продолжая оставаться на уровне 60 за доллар. Помогали ему в этом попытки рынка нефти удержаться на уровне 46 долларов за баррель марки Brent.
Напомним, Банк России установил официальный курс доллара на уровне 60 рублей. Курс евро составил 66,7980 рубля.
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