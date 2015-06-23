Петербургский форум передал эстафету Владивостокскому экономическому форуму

Петербургский международный экономический форум показал, что Россия не находится в изоляции. Как сообщил корреспондент «Золотого Рога» с места события, Восточный экономический форум должен подтвердить это на примере АТР:

Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), считающийся визитной карточкой нынешней России, обошелся в 1,2 млрд рублей и собрал около тысячи представителей крупного бизнеса. В том числе, из США, Франции, Швейцарии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов, Финляндии, Японии и Китая. Увы, но в этом году ПМЭФ обошелся без подписания контрактов и намерений с дальневосточной тематикой. А это значит еще большие ожидания от дебютного Восточного экономического форума (ВЭФ), который будет проходить 3-5 сентября на острове Русский. Форума, который, как ни крути, но ориентирован, прежде всего, на АТР.

Уже известно, что одним из основных спонсоров ВЭФ-2015 станет ОАО "РусГидро", планирующее выделить 70,8 млн рублей. Наверняка, не останутся в стороне Сбербанк, Внешэкономбанк, "Газпром" и "Роснефть", по традиции выступающие генеральными партнерами ПМЭФ. Ну а группе "Сумма" сейчас хватает мороки с хоккейным "Адмиралом".

Заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ уже заявил, что средства на подготовку и проведение ВЭФ во Владивостоке будут частными. "Могу сказать, что из бюджета мы не планируем взять ни рубля. Что касается привлеченных средств, то целый ряд компаний уже выразил интерес к тому, чтобы готовить форум вместе с нами. Это компании, которые заинтересованы работать на Дальнем Востоке, заинтересованы в развитии России", - сказал он, добавив, что конечной цифры инвестиций в проведение ВЭФ пока нет.

По словам полпреда, гостям ВЭФ организаторы будут говорить "не о планах и обещаниях, а о состоявшихся делах".

"В целом мы создаем оболочку для инвестиций не только для развития российского Дальнего Востока, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Потому что Дальний Восток неповторим, он обладает ресурсами, которых нет у наших соседей: столько лесов, такого количества чистой воды, рыбы. Есть многое, что мы можем вместе развивать, создавать объекты на территории России", - отметил Юрий Трутнев.

Изоляции не получилось

Что касается ПМЭФ-2015, то он обошелся без программных экономических заявлений. Несмотря на действующие санкции, форум показал, что Россия не находится в изоляции, иностранный бизнес продолжает сохранять интерес к ней, особенно тот, что любит рисковать. "Результаты форума полностью опровергают уже набившие оскомину тезисы о якобы полной изоляции России. 120 стран, именно такое количество стран направило на форум своих представителей: свои делегации, своих представителей бизнеса", - заявил ответственный секретарь Оргкомитета форума, советник президента РФ Антон КОБЯКОВ, выступая на итоговой пресс-конференции.

При этом многие зарубежные участники форума признались, что санкции нанесли большой экономический ущерб Европе.

"Практически все, с кем мы ни общались, говорили, что санкции - это вредно. Говорилось открыто, что это принесло очень серьезный экономический ущерб прежде всего для Евросоюза, и сегодня опубликованы последние данные австрийского института, где называются две очень показательные цифры. Евросоюз от введения санкций сам пострадал примерно на 100 млрд евро и потерял, что не менее важно, 200 тыс. рабочих мест", - заявил руководитель администрации президента РФ Сергей ИВАНОВ.

Из первых уст

Главный спикер форума президент Владимир ПУТИН в рамках пленарной сессии заверил инвесторов: Россия открыта к миру и уверенно проходит через полосу трудностей.

"В конце года нам предрекали глубокий кризис. Этого не произошло. Мы, напротив, стабилизировали ситуацию, преодолели негативные колебания конъюнктуры и уверенно проходим через полосу трудностей. Прежде всего потому, что экономика России накопила достаточный запас прочности", - сказал Путин.

Президент также сделал ожидавшийся подарок бизнесу - мораторий на рост налогов будет действовать вне зависимости от внешних условий.

"Мы приняли принципиальное решение - на ближайшие 4 года зафиксировать налоговые ставки, не увеличивать фискальное бремя на бизнес, чтобы компании могли планировать свою работу на среднесрочную перспективу. Будем придерживаться этого принципа вне зависимости от внешних условий или нагрузки на бюджет", - сказал Владимир Путин.

По его словам, Россия с 2019 года будет законодательно стимулировать компании обновлять технологическую базу.

"В ближайшие годы намерены приступить к широкому технологическому обновлению предприятий сырьевого и несырьевого секторов промышленности, сельского хозяйства. С 2019 года через систему технического регулирования, жесткие экологического стандарты будем стимулировать поэтапное внедрение принципов наилучших доступных технологий. Фактически модернизация и постоянное технологическое развитие станут требованием законодательства", - сказал президент.

Ситуация в реальном секторе российской экономики будет оставаться сложной и в следующем году, полагает глава Сбербанка Герман ГРЕФ.

"По нашим ощущениям, реальный сектор будет чувствовать еще в течение года последствия падения спроса, девальвации и внешних ограничений. Поэтому мы будем ощущать, в том числе, и долговой кризис как минимум в первом квартале следующего года. В этом году глубокая достаточно рецессия. В следующем году, как мне кажется, можно будет говорить о стагнации, но никак нельзя говорить о росте. Пока я не вижу источников для роста. Восстановительный рост какой-то возможен, но скорее всего мы будем крутиться около нуля", - заявил журналистам Герман Греф после делового Сбербанка в рамках ПМЭФ.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил МЕНЬ рассказал, что иностранные инвесторы проявляют интерес к жилищной сфере РФ с точки зрения внедрения своих технологий

"Мы провели много переговоров с иностранными инвесторами. Очень серьезный интерес у японских партнеров, с точки зрения внедрения своих технологий. Мы знаем, что там очень серьезные технологии, и сегодня уже заключены базовые соглашения, опираясь на которые мы будем дальше работать, и очень рассчитываем, что в дальнейшем они будут реализованы в определенную конкретику", - сообщил министр.

Кому благотворительные спектакли, кому "Травушка-муравушка" с Лепсом

Как и год назад, пакет "Премиум" для участника ПМЭФ стоил 295 тыс. рублей, пакет "Стандарт" - 236 тыс. рублей. А вот развлекательная программа форума стала весьма скромнее. Вместо банкетов гостей приглашали в театры, звездный концерт на Дворцовой площади сменили спортивные и благотворительные мероприятия с участием российских политиков и поп-исполнителей. Главные хитами неделовых мероприятий форума в этом году стали футбольно-музыкальный фестиваль и хоккейный матч с участием спортсменов, политиков и чиновников.

ОАО "МТС" и Благотворительный Фонд Константина ХАБЕНСКОГО провели в "Мюзик Холле" премьерный показ благотворительного детского музыкального спектакля "Поколение Маугли", который, по мнению корр. "Золотого Рога", стал украшением нынешней культурной программы ПМЭФ.

Спектакль "Поколение Маугли" является театральной частью всероссийского творческого благотворительного проекта "Поколение М", объединяющего в себе идею развития творческих способностей ребят из регионов страны и сбор средств на лечение тяжелобольных детей. В постановке в Санкт-Петербурге были задействованы 85 юных талантливых петербуржцев. На этот раз в роли Шер-Хана зрители впервые увидели солиста группы "Несчастный случай" Алексея КОРТНЕВА, а в роли мудрого Каа - нападающего петербургского "Зенита" Александра КЕРЖАКОВА. Ну а роль предводителя Свободного народа Акелы оставил за собой сам Хабенский.

На новой сцене Александринки был показазан благотворительный спектакль "Прикасаемые" о слепоглухих детях. Продюсером постановки стала известная актриса Ингеборга ДАПКУНАЙТЕ.

Жаль только что основная часть VIP-персон предпочитала развлекаться на выступлениях Григория ЛЕПСА, Ильи ЛАГУТЕНКО, группы "Ленинград", Богдана ТИТОМИРА и им подобных.

Не обошлось в культурной столице и без ожидаемого скандальчика. Телеведущая Ксения СОБЧАК раскритиковала прием у губернатора Петербурга Георгия ПОЛТАВЧЕНКО. В своем Instagram она выложила программу мероприятия, выразив недоумение по поводу музыкального сопровождения из русских народных песен.

"То есть это не туса фан-клуба Русского Кокошника, не слет русофилов-старообрядцев, и даже не концерт, посвященный всемирному дню защиты Матрешки от праздника Меда. Это губернаторский прием! Который мог бы стать самым главным, модным приемом форума, куда все стремились бы попасть и не попадали бы, где программа соответствовала бы уровню гостей. Но нет", - эмоции у корреспондентки "Дождя" били через край.

Г-жа Собчак также выразила надежду на то, что организатор музыкальной программы "в аду будет приговорен к вечному прослушиванию песни "Травушка-муравушка".

Губернатор не полез за словом в карман, назвав Собчак "не девушкой". "Если честно, критика со стороны… уже "не девушки", но гражданки меня совершенно не волнует. О вкусах не спорят. Не телеведущие, а нормальные люди, в том числе гости нашего города, подходили ко мне и благодарили за то, что мы дали им возможность познакомиться с творчеством народов России. Это была отнюдь не одна одиозная личность, а много нормальных людей", - остался при своем мнении г-н Полтавченко. Хочет верить, что ВЭФ-2015 обойдется без подобных пикировок, не имеющих никакого отношения к смыслу да и масштабам происходящего.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.