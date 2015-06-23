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В России предложили повысить НДФЛ
В Госдуму поступил законопроект, который предлагает повысить НДФЛ до 16%. Так, в частности, законопроектом No 819634-6 предлагается внести изменения в статьи 217 и 224 НК РФ, увеличив ставку НДФЛ с 13 до 16%, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Клерк.Ру.
При этом одновременно предлагается освободить от НДФЛ доходы в части, не превышающей минимальный размер оплаты труда ежемесячно, пишет Клерк.Ру.
Автор законопроекта – депутат Николай Рябов - уверен, что подобный подход позволит существенно дифференцировать налогообложение доходов граждан, способствуя сглаживанию неравенства в оплате труда, без отступления от требований конституционного принципа всеобщности и равенства налогообложения.
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