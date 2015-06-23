В России предложили повысить НДФЛ

В Госдуму поступил законопроект, который предлагает повысить НДФЛ до 16%. Так, в частности, законопроектом No 819634-6 предлагается внести изменения в статьи 217 и 224 НК РФ, увеличив ставку НДФЛ с 13 до 16%, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Клерк.Ру.

При этом одновременно предлагается освободить от НДФЛ доходы в части, не превышающей минимальный размер оплаты труда ежемесячно, пишет Клерк.Ру.

Автор законопроекта – депутат Николай Рябов - уверен, что подобный подход позволит существенно дифференцировать налогообложение доходов граждан, способствуя сглаживанию неравенства в оплате труда, без отступления от требований конституционного принципа всеобщности и равенства налогообложения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.