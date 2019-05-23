Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Чего ждать от рубля этим летом
Российская валюта сейчас находится в интересном положение
Российский рубль подходит к летнему сезону в достойной форме. В течение мая национальная валюта продолжала показывать достаточно высокую толерантность практически ко всем внешним рискам, в том числе к торговым распрям США и КНР. В итоге курс рубля в последнее время обосновался на комфортных уровнях 64-66.
На наш взгляд, грядущее лето может быть совсем не безмятежным в плане рыночных движений, однако российский рубль может в очередной раз продемонстрировать особую устойчивость перед усилением глобальной волатильности.
Мы считаем, что в основе повышенной толерантности рублевых активов к внешним негативным факторам находится фундаментальная прочность российской экономики. Ряд макроэкономических показателей делает ее уникальной среди развивающихся аналогов. Это, в частности, относительно низкий объем внешнего долга, который полностью покрывается ЗВР, жесткая бюджетная политика с бюджетным правилом, которая позволяет накапливать стране значительные резервы, контролируемая инфляция, двойной профицит (СТО и бюджета), рациональная денежно-кредитная политика.
Комплекс названных выше макроэкономических факторов в совокупности с присутствием в экономике достаточно высоких реальных ставок привлекает иностранцев в российские активы. Высокий спрос нерезидентов в этом году регулярно находит отражение в успешных аукционах Минфина по размещению ОФЗ, что дает рублю значительную поддержку. По данным Банка России, иностранцы формируют порядка 50% спроса на отечественные ОФЗ. Такой приток зарубежного капитала в ОФЗ во много нивелирует эффект от покупок валюты Минфином на открытом рынке в рамках исполнения бюджетного правила.
Если основываться на предварительных оценках по росту ВВП РФ в 1К19 (0,5% г/г), экономика в первые месяцы года замедлила рост в сравнении с уровнями конца прошлого года. Однако данных оценок, по нашему мнению, не достаточно для того, чтобы делать выводы о близости российской экономики к рецессии. По-видимому, схожего мнения могут придерживаться большинство участников рынка, для которых российские бумаги, например, ОФЗ полностью сохраняют характеристику высокого кредитного качества.
Мы полагаем, что в предстоящие летние месяцы рост спроса нерезидентов на ОФЗ может продолжиться. Повысить аппетиты к таким покупкам могут более четкие сигналы регулятора относительно готовности понизить ключевую ставку. Если в июне ключевая ставка будет снижена, это, вероятнее всего, транслируется в рост российского долгового рынка, что в свою очередь может оказать значимую поддержку рублю. На наш взгляд, ЦБ, принимая решение в июне, будет исходить из внешней рыночной конъюнктурой, в том числе из оценки санкционнных угроз, в то время как проинфляционный риск будет оцениваться регулятором уже как полностью контролируемый.
Тем не менее, надо отметить, что привлекательный фундаментальный базис РФ в течение 2019 года подкреплен отсутствием активизации санкционных угроз со стороны Запада. На данный момент наиболее суровые санкции остаются в виде законодательных проектов, а временные рамки рассмотрения этих документов остаются неопределенными. Представляется, что санкционное «затишье» летом может продолжиться. США – главный «генератор» санкционных угроз для РФ – занят решением торговых проблем с Китаем, а иранской проблематикой.
Летом сам характер геополитической угрозы для РФ может претерпеть изменения. Во-первых, запад может пересмотреть свои взгляды на «главного мирового злодея», на эту роль вместо РФ может быть назначен Иран. Для российских рынков это может стать весьма выгодной тенденцией. Во-вторых, Запад может продолжить терять интерес к ситуации на Украине и, следовательно, снизить уровень жесткости риторики в отношении РФ.
Меньше всего сомнений у нас вызывает нефтяная поддержка. Вне зависимости от того, будет ли продлено действие сделки ОПЕК+ в июне, в летний период на рынке нефти, по нашим оценкам, сформируется дефицит предложения на фоне сохранения геополитической напряженности вокруг Венесуэлы, Ливии и Ирана. Эти горячие геополитические точки, на наш взгляд, будут «подогревать» котировки достаточно, чтобы они удерживались в диапазоне $70-80 за баррель.
Основным риском для рубля традиционно остаются геополитические вызовы. Однако при наличии неурегулированного торгового спора между США и КНР вероятность реализации санкционных действий в отношении РФ в ближайшие месяцы оценивается нами в 20-30%. В свою очередь, если уровень эскалации торгового противостояния двух крупнейших экономик мира превысит ожидания рынка и резко перейдет в формат торговой и валютной войны, то весь сектор EM окажется под значительным давлением, включая рубль.
Наш базовый сценарий предусматривает сохранение рубля в летней перспективе в широком диапазоне 64-67.
Антон ПОКАТОВИЧ, главный аналитик «БКС Премьер», специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Чего ждать от рубля этим летом
- Правительство решило занять деньги у народа
- Российское правительство не дает рублю шансов
- Россияне продолжают стремительно беднеть
- До взлета доллара остались считанные дни
- Цены в магазинах начинают свой разбег
- ЦБ аннулировал лицензии трейдеров "Форекс Клуб", "Альпари Форекс" и "Телетрейд Групп"
- Будущий год готовит множество испытаний для рубля
- Доллар резко упадет накануне праздников
- Пенсионные накопления россиян разрешат спускать в унитаз
Новости раздела
- Чего ждать от рубля этим летом
- Акционеры "Газпрома" станут намного богаче
- Очень плохой знак: Копейки опять стали мусором
- Все предприниматели в России теперь будут официально считаться потенциальными преступниками
- В России отменят материнский капитал на бумаге
- Доллар по 70 рублей все ближе
- Правительство решило занять деньги у народа
- В России готовят масштабные изменения в Налоговый Кодекс
- Греф не хочет уходить из Сбербанка
- Береженого вклад бережет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сказал всё, что думает о предстоящем сносе 100 домов
- В России могут усложнить процедуру развода
- Во Владивостоке построят новый надземный пешеходный переход
- В Приморье туристам предлагают природные виды "на миллион долларов"
- Людей срочно эвакуируют из здания ВГУЭС во Владивостоке
- Приморье хочет стать центром притяжения
- Дороги Владивостока дождались капитального ремонта
- Российскую и китайскую части автомобильного моста "Благовещенск-Хэйхэ" соединят 31 мая
- Мошенники освоили новый способ кражи денег через банкоматы Сбербанка
- Градообразующее предприятие в Приморье готовят к продаже