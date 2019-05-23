www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.42 р. 100 JPY: 58.33 р.
EUR: 71.84 р. 10 CNY: 93.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Чего ждать от рубля этим летом

23 Мая 2019, 11:08 | В России

Российская валюта сейчас находится в интересном положение

Российский рубль подходит к летнему сезону в достойной форме. В течение мая национальная валюта продолжала показывать достаточно высокую толерантность практически ко всем внешним рискам, в том числе к торговым распрям США и КНР. В итоге курс рубля в последнее время обосновался на комфортных уровнях 64-66.

На наш взгляд, грядущее лето может быть совсем не безмятежным в плане рыночных движений, однако российский рубль может в очередной раз продемонстрировать особую устойчивость перед усилением глобальной волатильности.

Мы считаем, что в основе повышенной толерантности рублевых активов к внешним негативным факторам находится фундаментальная прочность российской экономики. Ряд макроэкономических показателей делает ее уникальной среди развивающихся аналогов. Это, в частности, относительно низкий объем внешнего долга, который полностью покрывается ЗВР, жесткая бюджетная политика с бюджетным правилом, которая позволяет накапливать стране значительные резервы, контролируемая инфляция, двойной профицит (СТО и бюджета), рациональная денежно-кредитная политика.

Комплекс названных выше макроэкономических факторов в совокупности с присутствием в экономике достаточно высоких реальных ставок привлекает иностранцев в российские активы. Высокий спрос нерезидентов в этом году регулярно находит отражение в успешных аукционах Минфина по размещению ОФЗ, что дает рублю значительную поддержку. По данным Банка России, иностранцы формируют порядка 50% спроса на отечественные ОФЗ. Такой приток зарубежного капитала в ОФЗ во много нивелирует эффект от покупок валюты Минфином на открытом рынке в рамках исполнения бюджетного правила.

Если основываться на предварительных оценках по росту ВВП РФ в 1К19 (0,5% г/г), экономика в первые месяцы года замедлила рост в сравнении с уровнями конца прошлого года. Однако данных оценок, по нашему мнению, не достаточно для того, чтобы делать выводы о близости российской экономики к рецессии. По-видимому, схожего мнения могут придерживаться большинство участников рынка, для которых российские бумаги, например, ОФЗ полностью сохраняют характеристику высокого кредитного качества.

Мы полагаем, что в предстоящие летние месяцы рост спроса нерезидентов на ОФЗ может продолжиться. Повысить аппетиты к таким покупкам могут более четкие сигналы регулятора относительно готовности понизить ключевую ставку. Если в июне ключевая ставка будет снижена, это, вероятнее всего, транслируется в рост российского долгового рынка, что в свою очередь может оказать значимую поддержку рублю. На наш взгляд, ЦБ, принимая решение в июне, будет исходить из внешней рыночной конъюнктурой, в том числе из оценки санкционнных угроз, в то время как проинфляционный риск будет оцениваться регулятором уже как полностью контролируемый.

Тем не менее, надо отметить, что привлекательный фундаментальный базис РФ в течение 2019 года подкреплен отсутствием активизации санкционных угроз со стороны Запада. На данный момент наиболее суровые санкции остаются в виде законодательных проектов, а временные рамки рассмотрения этих документов остаются неопределенными. Представляется, что санкционное «затишье» летом может продолжиться. США – главный «генератор» санкционных угроз для РФ – занят решением торговых проблем с Китаем, а иранской проблематикой.

Летом сам характер геополитической угрозы для РФ может претерпеть изменения. Во-первых, запад может пересмотреть свои взгляды на «главного мирового злодея», на эту роль вместо РФ может быть назначен Иран. Для российских рынков это может стать весьма выгодной тенденцией. Во-вторых, Запад может продолжить терять интерес к ситуации на Украине и, следовательно, снизить уровень жесткости риторики в отношении РФ.

Меньше всего сомнений у нас вызывает нефтяная поддержка. Вне зависимости от того, будет ли продлено действие сделки ОПЕК+ в июне, в летний период на рынке нефти, по нашим оценкам, сформируется дефицит предложения на фоне сохранения геополитической напряженности вокруг Венесуэлы, Ливии и Ирана. Эти горячие геополитические точки, на наш взгляд, будут «подогревать» котировки достаточно, чтобы они удерживались в диапазоне $70-80 за баррель.

Основным риском для рубля традиционно остаются геополитические вызовы. Однако при наличии неурегулированного торгового спора между США и КНР вероятность реализации санкционных действий в отношении РФ в ближайшие месяцы оценивается нами в 20-30%. В свою очередь, если уровень эскалации торгового противостояния двух крупнейших экономик мира превысит ожидания рынка и резко перейдет в формат торговой и валютной войны, то весь сектор EM окажется под значительным давлением, включая рубль.

Наш базовый сценарий предусматривает сохранение рубля в летней перспективе в широком диапазоне 64-67.

Антон ПОКАТОВИЧ, главный аналитик «БКС Премьер», специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: трамп  статистика  рубль  прогноз  Центробанк  евро  нефть  фьючерс  динамика  экономика  brent  акции  доллар  баррель  валюта 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru