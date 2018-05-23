Из-за Кудрина рубль пошел на взлет

Утверждение либерального политика на новый пост позитивно оценили рынки

Сегодня: Надежды и осторожность. Из позитивных факторов можно отметить сильные данные о динамике российской экономики за апрель и утверждение кандидатуры Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Инвесторы надеются, что он сможет сыграть значимую роль в разработке экономической стратегии (см. секцию «Макроэкономика»). Цены на нефть Brent повернули вниз, отскочив о т отметки $ 80 за барр., в свете роста запасов энергоресурсов в США и спекуляций относительно ужесточения монетарной политики ФРС. Кроме того, вероятна осторожность, которая традиционно предшествует публикации протокола заседания FOMC (сегодня после закрытия рынка): инвесторы будут с пристрастием изучать формулировки на предмет сигналов реализации сценария четырех повышений ставки в 2018 г.

Снижение в США и Азии. США (S&P 500 -0.31%, DJIA -0.71%, NASDAQ -0.21%). Азия (Hang Seng -0.91%, Shanghai -0.52%, Nikkei -0.73%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.23%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $79.11 за барр. – ниже открытия.

Вчера: Ход торгов определяли смешанные факторы. Динамика торгов определялась комбинацией разнонаправленных факторов: рост цен на нефть Brent к уровню $80 за барр., укрепление рубля, стабилизация рисков европейских санкций, а также увеличение добычи нефти в США, угроза новых санкций со стороны Вашингтона, недавний рост рынков и ожидаемая публикация протоколов FOMC.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.05% до $79.5 за барр.), рубль укрепился к доллару до 61.22, РТС (+0.85%), индекс МосБиржи (-0.25%).