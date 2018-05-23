Гражданам предложат вклад в жилье

Безотзывные депозиты увяжут с ипотекой

Разработка законопроекта о безотзывных жилищно-накопительных вкладах завершится на этой неделе. Авторы документа, несмотря на неоднозначную реакцию кредитных организаций, решили сохранить норму, по которой банк обязан выдать клиенту ипотечный кредит при накоплении определенной суммы на таком вкладе. Также обсуждались возможность повышения максимальной суммы страховых выплат и предоставление госсубсидий в случае ипотеки на новостройки, пишет «Коммерсант». Войдут ли эти идеи в текст законопроекта, пока не известно.

О том, что планируется внести в Госдуму законопроект о безотзывных вкладах, сообщил 18 мая глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий АКСАКОВ. Как и предполагалось, вклады будут увязаны с ипотекой и получат название «безотзывные жилищно-накопительные». Суть продукта в том, что будущий ипотечный заемщик будет накапливать сумму первоначального взноса по кредиту в размере, установленном банком. Логика продукта в том, что забрать вклад досрочно нельзя, зато ставки по нему будут выше, чем по обычным депозитам для физлиц, так как банки получат ликвидность на фиксированный срок.

Согласно действующему законодательству, российские банки обязаны досрочно вернуть средства во вкладах по требованию клиентов. Безотзывные вклады исключают возможность частичного или полного возврата средств до истечения срока вклада. Впервые законопроект о безотзывных вкладах был внесен в Госдуму в 2005 году, но не был принят. Этот вопрос депутаты повторно поднимали в 2014 году, но решение не было принято вновь.

Анатолий Аксаков пояснил «Ъ», что также обсуждался вопрос повышения размера страховой ответственности АСВ по данному продукту (сейчас государство гарантирует сумму не более 1,4 млн рублей). Это особенно актуально для Москвы, где, учитывая высокие цены на квартиры, размер первоначального взноса, который сейчас в среднем по рынку составляет 20%, может быть больше застрахованной государством суммы. По словам господина Аксакова, также обсуждался вопрос субсидирования процентной ставки по ипотечному кредиту в случае, если он взят на новостройку с использованием жилищно-накопительного вклада. Будут ли эти две нормы включены в текст законопроекта, станет известно лишь на следующей неделе, пояснил он.

Мнения экспертов относительно появления нового вида вкладов расходятся. Президент Ассоциации российских банков Гарегин ТОСУНЯН считает, что такой инструмент будет нужен банкам для управления ликвидностью и их клиентам. Он напомнил, что безотзывные вклады есть в некоторых европейских странах мира.

Однако, по мнению главного аналитика Сбербанка Михаила МАТОВНИКОВА, преимущества продукта для банков не очевидны. «Формально безотзывные вклады будут де-факто частично отзывными в силу чрезвычайных обстоятельств, которые постоянно возникают у физлиц: болезни, смерть близких, - банкам будет проще вернуть деньги, чем нести репутационные риски, - указывает он. - Во-вторых, в условиях снижения процентных ставок и нестабильности экономики банки не будут открывать вклады на длительные сроки под высокие проценты, чтобы избежать процентных рисков и возможных убытков».

Возможным решением проблемы могло бы стать открытие вкладов с плавающей ставкой, полагает эксперт. Кроме того, у банка может возникнуть кредитный риск, если он будет обязан выдать ипотечный кредит клиенту, открывшему такой вклад: финансовое положение заемщика за несколько лет может значительно ухудшиться. Сейчас, уточняет эксперт, одобрение на ипотечный кредит выдается, как правило, на три месяца.

Для клиентов преимущества продукта тоже не очевидны. «Проценты по вкладам у крупных банков меньше. Клиентам выгоднее разбить эти средства по нескольким мелким банкам в пределах страховой суммы и получать максимальные проценты, - указывает господин Матовников. - Ипотеку, наоборот, выгоднее брать в крупных банках, так как они могут предложить более низкую ставку. Также, если не будет господдержки, у клиентов не будет никакой гарантии, что банк, привлекший средства на безотзывный вклад, в итоге предложит наиболее выгодные условия по ипотеке».

Безотзывные вклады не предполагают возможности полного или частичного снятия денежных средств ранее установленного в договоре срока. На данный момент, в соответствии с законом, вкладчики российских банков имеют право забрать доверенные банку средства в любой момент, а кредитная организация обязана их вернуть по первому требованию.

Эксперты по-разному оценивают такую инициативу. По словам аналитика ГК «Финам» Алексея КОРЕНЕВА, этот инструмент даст возможность кредитному учреждению увереннее использовать свою ресурсную базу. «Для банка такой вклад определенно выгоден – он сможет распоряжаться привлеченными ресурсами более гибко, вкладываясь в активы с большим инвестиционным горизонтом», - цитирует эксперта Газета.ru

Газета "Золотой Рог", Владивосток