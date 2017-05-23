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Цены на нефть снижаются, а рубль все крепнет
Сегодня: Повод для осторожности. Цены на нефть Brent корректируются. Ожидаемое продление ноябрьского соглашения ОПЕК о сокращении добычи на полтора года, по мнению инвесторов, уже по большей части отыграно, при этом ложкой дегтя может стать Ирак, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Также давление на нефтяные котировки оказывают опасения по поводу роста мировой экономики:
* Рост ВВП стран ОЭСР в 1К17 резко замедлился – до 0.4% к/к с 0.7% в основном за счет США, Франции и Великобритании
* Ситуация вокруг Дональда Трампа США эскалирует, что ставит под угрозу его экономическую программу.
Рост в США, смешанная динамика в Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день в плюсе (DJIA +0.43%, S&P 500 +0.52%, NASDAQ +0.82%). Азиатские индексы показывают разнонаправленную динамику (Hang Seng +0.28%, Shanghai -0.1%, Nikkei -0.06%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.18%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $53.64 за барр. – ниже открытия.
Вчера: Политика важнее нефти. Несмотря на повышение цен на нефть, доминирующим трендом оказалась осторожность. Хотя консенсус ожидает продления соглашения ОПЕК о сокращении добычи, остаются опасения по поводу Ирака, который ввиду бюджетных проблем может не пойти на снижение объемов производства, что потенциально сорвет планы другим участникам. Также продолжающиеся скандалы вокруг Дональда Трампа и его предполагаемых связях с Россией ухудшают перспективы перезагрузки отношений Москвы и Вашингтона.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (-0.11% до $53.7 за барр.), рубль укрепился к доллару до 56.64, РТС (-0.38%), ММВБ-50 50 (-0.61%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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