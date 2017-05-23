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В России собираются повысить НДС

23 Мая 2017, 17:35 | В России

Минэкономразвития выходит на финишную прямую в подготовке плана по повышению темпов роста экономики в 2017-2025 годах, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Основная интрига – в какой конфигурации будет заложен в документ налоговый маневр. Источник «Известий», принимающий участие в написании плана, сообщил, что Минэкономразвития внесет в документ «маневр 22/22», предусматривающий повышение НДС до 22% и уменьшение страховых взносов до 22%. Второй источник подтвердил, что у ведомства нет альтернатив этому предложению, однако в план этот маневр будет «вшит» только после принятия политического решения.

По поручению президента Владимира Путина комплексный план действий правительства по повышению темпов роста экономики до уровня выше среднемировых в 2017-2025 годах должен быть разработан до конца мая. План будет состоять из десяти разделов с конкретными мерами, которые должны быть реализованы к 2025 году.

В раздел плана «Устойчивая среда» будет включен налоговый маневр в конфигурации «22/22» (снижение страховых взносов с 30% до 22% и повышение НДС с 18 до 22%), рассказали «Известиям» два участника рабочей группы по подготовке данного раздела плана.

- Налоговый маневр в проект плана «забили» в конфигурации «22/22». Предлагается его принять, несмотря на все противоречия, - сообщил источник издания, входящий в рабочую группу.

Второй ее участник подтвердил, что в план скорее всего будет включен «маневр 22/22», но добавил, что в ведомстве Максима Орешкина для этого ждут политического решения «сверху».

- Работа над разделом плана «Устойчивая среда» идет с опережением по сравнению с другими разделами. Но так как многие вещи зависят от политического решения, например, «маневр 22/22», то этот раздел будет какое-то время, даже опережая другие разделы, дожидаться этих политических решений, - заявил он.

Источник добавил, что документ будет готов к концу мая. В этот срок МЭР должен уложиться по поручению президента. По словам собеседника издания, в данный момент, скорее всего, идет согласование плана правительства со стратегией Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина.

- Могу высказать догадку, что сейчас еще идет максимальное согласование позиции Алексея Кудрина и правительственной программы. Вряд ли целесообразно вбрасывать в публичное пространство конфликтующие идеи, поэтому это тоже одна из причин того, что нет публичного обсуждения. Требуется состыковка документов, и работа по ней идет, - отметил собеседник «Известий».

Помимо «маневра 22/22» в плане действий найдут отражение и другие налоговые вопросы, рассказали участники рабочих групп. В частности, по инвестиционной льготе по налогу на прибыль, неналоговым платежам, налогам для самозанятых граждан, по механизмам налоговых кредитов, а также донастройке законодательства о контролируемых иностранных компаниях.

- НДФЛ сохранят на уровне 13%. У Минэкономразвития нет предложений повышать этот налог, - отметил участник рабочей группы.

Он добавил, что первое обсуждение изменений в налоговой системе на президентском уровне должно состояться в конце мая. Все налоговые изменения вступят в силу с 2019 года, когда закончится действие президентского моратория, подчеркнул другой собеседник «Известий».

Старший научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Сергей Жаворонков считает, что налоги в России нужно снижать, а не повышать.

- Существует мнение, что в России очень низкие налоги. Это неправда. На самом деле они у нас очень высокие. Особенно страховые взносы. Так что для роста экономики налоговую нагрузку нужно не повышать, а снижать. Цель любых маневров – пополнение бюджета. Но пополнить бюджет мы можем за счет урезания расходов на оборону, которые у нас просто космические, - считает Сергей Жаворонков.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев заявил, что в период кризиса налоги лучше не менять.

- В принципе программ развития у нас не так уж и много. На слуху сейчас три: Минэкономразвития, ЦСР и Столыпинского клуба. Если учитывать тот факт, что пишут их одни и те же люди, то можно считать, что программа вообще одна. Что касается маневра, то пока наша экономика находится в ситуации неопределённости, налоги лучше не менять. Их можно немножко снизить, но точно не повышать, - уверен Игорь Николаев.

Социальный блок правительства неоднократно высказывался против налогового маневра в конфигурации «22/22», потому что он приведет к увеличению дефицита в Пенсионном фонде.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: темп роста  Минэкономразвития  орешкин  силуанов  ставка  экономика  ВВП  Путин  минфин  кудрин  социальный налог 













Комментарии

  • Турыст21:34, 23.05.2017#

    Экономист кэгэбист явно не понимает назначение НДС, опять двойка.

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