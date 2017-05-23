Google запускает Android Pay для россиян с 23 мая

Пользователи Android в России смогут совершать покупки офлайн и онлайн с помощью системы Android Pay начиная с 23 мая, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на www.lenta.ru и ИА REGNUM.

Новость анонсировал в корпоративном блоге по маркетингу Google Россия Дмитрий КУЗНЕЦОВ. Для осуществления оплаты необходимо скачать приложение и добавить данные карт. У кассы следует разблокировать смартфон и поднести его к терминалу оплаты NFC. Если покупка стоит менее 1000 рублей, то будет достаточно «разбудить» экран телефона, добавил Кузнецов.

Платежной системой Android Pay могут пользоваться владельцы карт Visa и MasterCard Альфа-банка, Райффайзенбанка, «МТС банка», «ВТБ 24», Сбербанка, «Тинькофф банка», Рокетбанка, Промсвязьбанка, Бинбанка, Россельхозбанка, банков «Открытие», «Ак барс», «Точка» и «Русский стандарт» и платежной системы «Яндекс.Деньги». Всего 13 российских банков стали партнерами Google по запуску платежной системы Android Pay на территории РФ. Также эту систему поддерживают такие крупные торговые сети, в частности, «М.Видео», «Лента», Burger King, KFC, McDonald's и другие. Кроме того в системе будут работать крупные онлайн-магазины и сервисы, такие как DeliveryClub, «Яндекс.Такси», Ozon.

Воспользоваться Android Pay можно там, где установлены терминалы бесконтактной оплаты, которые обозначены соответствующим значком. Сервис Android Pay позволяет оплачивать товары и услуги в магазинах и приложениях с помощью смартфонов на базе Android 4.4 и выше. Платежной системой Android Pay могут пользоваться владельцы карт Visa и MasterCard Альфа-банка, Райффайзенбанка, «МТС банка», «ВТБ 24», Сбербанка, «Тинькофф банка», Рокетбанка, Промсвязьбанка, Бинбанка, Россельхозбанка, банков «Открытие», «Ак барс», «Точка» и «Русский стандарт» и платежной системы «Яндекс.Деньги».

Всего 13 российских банков стали партнерами Google по запуску платежной системы Android Pay на территории РФ. Также эту систему поддерживают такие крупные торговые сети, в частности, «М.Видео», «Лента», Burger King, KFC, McDonald's и другие. Кроме того в системе будут работать крупные онлайн-магазины и сервисы, такие как DeliveryClub, «Яндекс.Такси», Ozon.