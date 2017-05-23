www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.56 р. 100 JPY: 50.82 р.
EUR: 63.62 р. 10 CNY: 82.09 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Google запускает Android Pay для россиян с 23 мая

23 Мая 2017, 11:32 | В России

Пользователи Android в России смогут совершать покупки офлайн и онлайн с помощью системы Android Pay начиная с 23 мая, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на www.lenta.ru и ИА REGNUM.

Новость анонсировал в корпоративном блоге по маркетингу Google Россия Дмитрий КУЗНЕЦОВ. Для осуществления оплаты необходимо скачать приложение и добавить данные карт. У кассы следует разблокировать смартфон и поднести его к терминалу оплаты NFC. Если покупка стоит менее 1000 рублей, то будет достаточно «разбудить» экран телефона, добавил Кузнецов.

Платежной системой Android Pay могут пользоваться владельцы карт Visa и MasterCard Альфа-банка, Райффайзенбанка, «МТС банка», «ВТБ 24», Сбербанка, «Тинькофф банка», Рокетбанка, Промсвязьбанка, Бинбанка, Россельхозбанка, банков «Открытие», «Ак барс», «Точка» и «Русский стандарт» и платежной системы «Яндекс.Деньги». Всего 13 российских банков стали партнерами Google по запуску платежной системы Android Pay на территории РФ. Также эту систему поддерживают такие крупные торговые сети, в частности, «М.Видео», «Лента», Burger King, KFC, McDonald's и другие. Кроме того в системе будут работать крупные онлайн-магазины и сервисы, такие как DeliveryClub, «Яндекс.Такси», Ozon.

Воспользоваться Android Pay можно там, где установлены терминалы бесконтактной оплаты, которые обозначены соответствующим значком. Сервис Android Pay позволяет оплачивать товары и услуги в магазинах и приложениях с помощью смартфонов на базе Android 4.4 и выше. Платежной системой Android Pay могут пользоваться владельцы карт Visa и MasterCard Альфа-банка, Райффайзенбанка, «МТС банка», «ВТБ 24», Сбербанка, «Тинькофф банка», Рокетбанка, Промсвязьбанка, Бинбанка, Россельхозбанка, банков «Открытие», «Ак барс», «Точка» и «Русский стандарт» и платежной системы «Яндекс.Деньги».

Всего 13 российских банков стали партнерами Google по запуску платежной системы Android Pay на территории РФ. Также эту систему поддерживают такие крупные торговые сети, в частности, «М.Видео», «Лента», Burger King, KFC, McDonald's и другие. Кроме того в системе будут работать крупные онлайн-магазины и сервисы, такие как DeliveryClub, «Яндекс.Такси», Ozon.

Автор:
Теги: mastercard  google  visa  Россия  android pay 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru