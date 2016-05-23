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Экономика России явно идет на поправку

23 Мая 2016, 08:55 | В России

По оценке миссии МВФ в России, ее ВВП в текущем году сократится на 1,5%, а в следующем году вырастет на 1%. В апреле фонд ожидал сокращения российской экономики по итогам этого года на 1,8% и роста в 2017 году на 0,8%, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Российская экономика сократится в 2016 году на 1,5%, а в следующем году вырастет на 1%, говорится в отчете миссии МВФ в России. Рецессия продолжится вследствие низких цен на нефть, слабого роста доходов домохозяйств и бюджетной консолидации, отметили эксперты фонда, пишет РБК.

Возобновление роста в следующем году МВФ связывает со стабилизацией цен на нефть и улучшением финансового положения страны. Согласно отчету, сокращение экономики оказалось меньше, чем в предыдущих случаях, благодаря пакету мер, принятых властями, в том числе переходу к гибкому обменному курсу, увеличению ликвидности в банковском секторе, ограниченному бюджетному стимулированию и отказу от жесткого регулирования.

Миссия отметила значительное замедление инфляции вследствие ослабления экономической активности, жесткой монетарной политики и мер по ограничению роста доходов. По оценке фонда, потребительские цены вырастут до конца года примерно на 6,5%, и темпы их роста будут в дальнейшем снижаться в направлении ориентира, намеченного Центральным банком.

В числе основных рисков для реализации данного прогноза МВФ указал падение цен на нефть ниже ожидаемого уровня, несбалансированность бюджета и слабость банковской системы, неспособной предоставить достаточный объем кредитов для инвестиционных целей.

Фонд рекомендует российским властям провести структурные реформы, чтобы обеспечить необходимый приток инвестиций. Для этого, по мнению экспертов МВФ, необходимы институциональные улучшения, направленные на сокращение административного давления на бизнес и защиту прав собственности.

В отчете также говорится о необходимости усовершенствовать структуру рынка труда путем повышения мобильности населения и достижения баланса между спросом и предложением, а также повышения пенсионного возраста. Фонд советует продолжать инвестиции в инновационные сектора экономики, в энергосистемы и в транспортную инфраструктуру.

В апрельском выпуске «Всемирного экономического прогноза» эксперты МВФ оценивали сокращение ВВП России в этом году в 1,8% и ожидали в 2017 году умеренного роста в пределах 0,8%.

По словам министра финансов Антона Силуанова, инфляция по итогам года будет не выше 6%. Прогноз Банка России — 6–7%, Минэкономразвития — 6,5%. Центральный банк ставит задачей сократить инфляцию по итогам 2017 года до 4%, а в Минэкономразвития ожидают, что она составит 4,9%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: экономика  нефть  МВФ  инфляция  кризис  прогноз  ВВП  финансы 



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Комментарии

  • 1111111111111......14:09, 23.05.2016#

    Новая волна сокращений может накрыть Уссурийск, так что пациент скорее мертв чем жив -это о нашей экономике .

  • vasya21:23, 23.05.2016#

    Если всё правительство залезет на мавзолей, и оттуда будет целый год (а лучше два года) хором скандировать ХАЛВА! ХАЛВА! , то это гораздо больше поможет российской экономике, чем то, что правительство делает сейчас.

  • tomhanhan16:16, 23.05.2016#

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  • Алекс16:52, 23.05.2016#

    Крутые экономисты !!! МРОТ увеличили - значит жить стали богаче ! Бизнесу клизму поставили - значит вылечили !

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