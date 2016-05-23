Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Экономика России явно идет на поправку
По оценке миссии МВФ в России, ее ВВП в текущем году сократится на 1,5%, а в следующем году вырастет на 1%. В апреле фонд ожидал сокращения российской экономики по итогам этого года на 1,8% и роста в 2017 году на 0,8%, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Российская экономика сократится в 2016 году на 1,5%, а в следующем году вырастет на 1%, говорится в отчете миссии МВФ в России. Рецессия продолжится вследствие низких цен на нефть, слабого роста доходов домохозяйств и бюджетной консолидации, отметили эксперты фонда, пишет РБК.
Возобновление роста в следующем году МВФ связывает со стабилизацией цен на нефть и улучшением финансового положения страны. Согласно отчету, сокращение экономики оказалось меньше, чем в предыдущих случаях, благодаря пакету мер, принятых властями, в том числе переходу к гибкому обменному курсу, увеличению ликвидности в банковском секторе, ограниченному бюджетному стимулированию и отказу от жесткого регулирования.
Миссия отметила значительное замедление инфляции вследствие ослабления экономической активности, жесткой монетарной политики и мер по ограничению роста доходов. По оценке фонда, потребительские цены вырастут до конца года примерно на 6,5%, и темпы их роста будут в дальнейшем снижаться в направлении ориентира, намеченного Центральным банком.
В числе основных рисков для реализации данного прогноза МВФ указал падение цен на нефть ниже ожидаемого уровня, несбалансированность бюджета и слабость банковской системы, неспособной предоставить достаточный объем кредитов для инвестиционных целей.
Фонд рекомендует российским властям провести структурные реформы, чтобы обеспечить необходимый приток инвестиций. Для этого, по мнению экспертов МВФ, необходимы институциональные улучшения, направленные на сокращение административного давления на бизнес и защиту прав собственности.
В отчете также говорится о необходимости усовершенствовать структуру рынка труда путем повышения мобильности населения и достижения баланса между спросом и предложением, а также повышения пенсионного возраста. Фонд советует продолжать инвестиции в инновационные сектора экономики, в энергосистемы и в транспортную инфраструктуру.
В апрельском выпуске «Всемирного экономического прогноза» эксперты МВФ оценивали сокращение ВВП России в этом году в 1,8% и ожидали в 2017 году умеренного роста в пределах 0,8%.
По словам министра финансов Антона Силуанова, инфляция по итогам года будет не выше 6%. Прогноз Банка России — 6–7%, Минэкономразвития — 6,5%. Центральный банк ставит задачей сократить инфляцию по итогам 2017 года до 4%, а в Минэкономразвития ожидают, что она составит 4,9%.
Новости тематики
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Рубль готов штурмовать этот важный показатель
- Рубль упадет и очень сильно
- Рубль отбивает у доллара позицию за позицией
- Нефть увлекла рубль за собой
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Рубль ждет встречу Путина и Трампа
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина
Новости раздела
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Банки придут в села и деревни
- Рубль готов штурмовать этот важный показатель
- Рубль упадет и очень сильно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Рубль отбивает у доллара позицию за позицией
- Нефть увлекла рубль за собой
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Турдом какой-то
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде
Новая волна сокращений может накрыть Уссурийск, так что пациент скорее мертв чем жив -это о нашей экономике .