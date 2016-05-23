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Американские аналитики предсказали рост благосостояния россиян

23 Мая 2016, 08:45 | В России

К 2020 году количество россиян с ежемесячным располагаемым доходом выше $1 тыс. вырастет на 70%, прогнозирует Bank of America Merrill Lynch, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Резкий экономический спад, который наблюдался в России в течение последних двух лет, не остановил формирование класса относительно богатых россиян, пишет главный экономист Bank of America Merrill Lynch по России и СНГ Владимир Осаковский. «Число россиян с ежемесячным доходом выше 60 тыс. руб. в 2015 году выросло на 24%, и мы ждем, что оно увеличится еще на 19% в 2016 году», — говорится в обзоре «Преодолевая впадину» (Passing through the trough). По данным банка, к концу прошлого года такой доход был у 14,8 млн россиян. Этой тенденции не мешает даже замедление роста номинальных заработных плат до исторических минимумов из-за заморозки зарплат в государственном секторе и в большом количестве частных компаний.

Число относительно богатых россиян выросло более чем на 45% по сравнению с докризисным уровнем 2013 года и может удвоиться к 2020 году: тогда уже 30 млн россиян будут иметь ежемесячный доход выше 60 тыс. руб., прогнозирует Осаковский. Главным драйвером станет повышение номинальных доходов людей с ежемесячным доходом в 27–45 тыс. руб., объясняет он.

Несмотря на номинальный рост доходов, покупательная способность населения, в том числе и россиян с относительно высоким доходом, в валюте, резко снизилась из-за девальвации рубля. Число людей с ежемесячным располагаемым доходом выше $1 тыс. упало с пиковых значений 2013 года (36 млн россиян) до 14 млн человек в 2015 году, отмечает Осаковский. Он добавляет, что такое драматическое падение привело к снижению спроса на импортные товары: среди прочего на 30% упали продажи новых машин, снизился выездной туризм.

Если курс доллара, согласно базовому сценарию BofA, стабилизируется на уровне 65 руб. за доллар, число россиян, располагающих ежемесячным доходом выше $1 тыс., вырастет на 1,5 млн человек к концу 2016 года и до 26,6 млн человек к 2020 году», — подсчитал Осаковский.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: bank of america  кризис  зарплата  средний класс  санкции  доход  уровень жизни 



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Комментарии

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