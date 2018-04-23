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Рубль резко укрепляется к доллару

23 Апреля 2018, 17:03 | В России

Рынок всколыхнула «идея» арабов поднять уровень цен за нефть до $100 за баррель

Прогноз на неделю: Недостатка в событиях нет. На этой неделе влияние на ход торгов будет оказывать целая плеяда потенциальных триггеров, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Цены на нефть Brent превысили отметку $74 за барр.: рынки проигнорировали новый «твит» Трампа с возражением против идеи Саудовской Аравии об оптимальном уровне нефтяных цен в коридоре $80-100 за барр., сосредоточив внимание на угрозе перебоев в поставках (США могут вернуть санкции против Ирана, в Венесуэле сохраняется политический кризис). Геополитическая напряженность снижается: западная русофобия демонстрирует признаки деэскалации (США отказались от введения новых санкций, крупнейшие европейские страны стремятся убедить США в смягчении действующих санкций), министр финансов США Мнучин и президент Франции Макрон готовы к переговорам с Китаем, чтобы избежать торговых войн, 27 апреля состоится межкорейский саммит мира, а Пхеньян пообещал остановить программу ядерных испытаний. МВФ отмечает улучшение состояния мировой экономики. Некоторую поддержку рынкам должны оказать заседания ЕЦБ (в четверг), на котором европейский регулятор, как ожидается, сохранит QE, и Банка России (в пятницу) – российский Центробанк, вероятно, займет выжидательную позицию до прояснения влияния санкций.

Снижение в США и по большей части в Азии. США (S&P 500 -0.85%, DJIA -0.82%, NASDAQ -1.27%), Азия (Hang Seng -0.06%, Shanghai +0.16%, Nikkei -0.23%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.10%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $74.11 за барр. – выше открытия.

Обзор минувшей недели: Снижение геополитических рисков; рост экономики, котировок Brent. Сочетание трех факторов – смягчение геополитических рисков, а также улучшение перспектив цен на нефть и роста мировой экономики – вернули инвесторам веру в рисковые активы, позволив рынкам завершить неделю в плюсе. Во-первых, крайняя осторожность ракетных ударов США по Сирии, а также решение Дональда Трампа не вводить новых санкций против России указывают на снижение градуса напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона. Во-вторых, сильные макроданные из США (Бежевая книга) и Китая (ВВП, розничные продажи, промпроизводство) свидетельствуют о том, что страны смогут выдержать потенциальные торговые войны. Наконец, восстановление котировок Brent (выше $74 за барр.) на фоне сокращения запасов энергоресурсов в США и сообщений о том, что Саудовская Аравия считает оптимальным уровень цен на нефть $80-100 за барр., играет на руку российскому бюджету и рынку акций.

По итогам недели: Цены на нефть Brent (+1.5% до $73.7 за барр.), рубль укрепился к доллару до 61.38, РТС (+3.7%), индекс МосБиржи (+2.6%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС «Глобал Маркетс», специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: фьючерс  динамика  экономика  brent  акции  доллар  баррель  валюта  трамп  статистика  рубль  прогноз  Центробанк  евро  нефть 













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