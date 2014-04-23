Российские банки сделали ставку на развитие ипотеки в регионах, их доля по итогам прошлого года значительно превысила 50% от общей суммы ипотечных займов, заявил на XII Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России» глава Минстроя Михаил МЕНЬ. Банки стали охотно работать в ипотечной сфере не только с Москвой, Подмосковьем и Санкт-Петербургом, но пошли и в другие регионы.

«Эта тенденция началась в начале прошлого года и, по мнению многих аналитиков, продолжится в этом. Высокий спрос на ипотечные продукты сейчас в Самарской, Челябинской, Новосибирской, Свердловской, Тюменской областях, Красноярском крае», - цитирует главу Минстроя «Интерфакс-Недвижимость».

Банки стали предлагать все более гибкие решения для получения ипотечного кредита, и это способствует увеличению общего количества заемщиков.

«Банки, наконец, стали идти на сокращение документов, которые необходимы для получения ипотечных кредитов, есть тенденция к снижению первоначального взноса за ипотеку», - пояснил министр.

Однако генеральный директор АИЖК Александр СЕМЕНЯКА видит в этой тенденции и противоположную сторону, так как кредиты с более низкими требованиями берут прежде всего лица, получающие «серые» доходы.

«Особенно тревожно, что многие заемщики имеют «серые» доходы. В случае кризиса они окажутся очень уязвимыми к возможному снижению доходов. Это риски для качества ипотечного портфеля банков, и, как следствие, не позволяет ощутимо снижать ставку кредитования», - пояснил он ИТАР-ТАСС. Однако, по его словам, агентство не располагает информацией, какова сейчас доля ипотечных кредитов, выдаваемых по упрощенной схеме, и, соответственно, займов лиц с «серыми» доходами.

По социальным ипотечным программам сегодня продается до 20% квартир в новостройках, лидером в этом секторе является «Военная ипотека».

Министр также призвал банковское сообщество обратить внимание на новую программу Минстроя России «Жилье для российской семьи».

«По программе к концу 2017 года запланировано дополнительно построить около 25 млн кв. метров жилья, важно, чтобы для покупателей этого жилья были разработаны отдельные ипотечные продукты», - подчеркнул министр.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Минстроя, в январе-феврале 2014 года было выдано 117,797 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 198,2 млрд рублей, что в 1,4 раза превышает показатели аналогичного периода 2013 года. В январе-феврале 2014 года ставка выдачи по ипотечным кредитам в рублях составила 12,3%, что на 0,5 п.п. ниже уровня соответствующего показателя 2013 года, говорится в сообщении

Газета "Золотой Рог", Владивосток.