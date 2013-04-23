Ставка по кредиту от министра экономики России - 8,5%

Министр экономики Андрей БЕЛОУСОВ заявил, что при нынешнем уровне инфляции банкиры должны кредитовать предприятия под 8,5%. Чиновник считает, что низкий уровень роста цен уже позволяет снизить стоимость заемных денег для предприятий, пишет РБК daily.

Власти продолжают призывать банкиров снижать ставки для реального сектора. На этот раз был назван конкретный ориентир приемлемой стоимости кредитов - 8,5%. «Когда у нас реальные процентные ставки достигают 4-5 п. п., это очень много», - цитирует «Прайм» главу Минэкономразвития Андрея Белоусова. Он уточнил, что при текущей инфляции апрель к апрелю в 7,1% стоимость кредитов сейчас находится в районе 10-12%. Ранее Белоусов уже говорил о том, что нынешний уровень ставок гасит инвестиционную активность компаний.

О необходимости сделать кредиты предприятиям дешевле говорили ранее также помощник президента и будущий глава ЦБ Эльвира НАБИУЛЛИНА и министр финансов Антон СИЛУАНОВ. Последний призвал банкиров снижать издержки - это позволит выдавать более доступные ссуды.

Сами финансисты считают обозначенный ценовой ориентир нереалистичным. «Ставка 8,5% для рынка сейчас практически недостижима. Стоимость привлечения ресурсов лишь ненамного ниже: ставка Mosprime сейчас на три месяца составляет 7,22%», - говорит зампред правления Нордеа Банка Михаил ПОЛЯКОВ. Он поясняет, что разница в цене размещения менее чем в 1 п.п. не позволит банку почти ничего заработать. «Иногда кредитные организации могут предложить бизнесу ставки в районе 8%, но эти ссуды фондируются остатками на счетах, - говорит г-н Поляков. - Таких, по сути, бесплатных ресурсов не хватит для обеспечения роста всего корпоративного портфеля».

Зампред правления банка «Возрождение» Людмила ГОНЧАРОВА уверена, что по долгосрочным кредитам ставки могут быть сейчас не ниже 10%. «Мы не можем работать в минус. Цена денег для компании зависит и от стоимости привлечения средств, и от рисков», - отмечает г-жа Гончарова. Она поясняет, что риски в корпоративном секторе по-прежнему высоки: банки до сих пор плохо защищены судами от вывода залога по кредитам. «Финансовое состояние заемщиков также должно быть стабильнее, а этого можно добиться только комплексными мерами со стороны государства», - говорит г-жа Гончарова.

По статистике ЦБ, средняя ставка по кредитам компаниям в феврале достигла 10,2% по сравнению с 9,3% годом ранее. Министерства экономики и финансов начали говорить о необходимости снизить стоимость кредитов в декабре 2012 года. Сегодня Андрей Белоусов заявил, что без принятия мер стимулирования экономического роста уже осенью может начаться рецессия.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.