Госконтракту - "Госзаказ" от Сбербанка

В последнее время широчайшее распространение получила система госзакупок. Для предпринимателя это отличная возможность принять участие в крупном проекте с гарантированным и зачастую долгосрочным финансированием.

Вот только не всегда получается в сжатые сроки собрать требуемую сумму для исполнения контракта. Но сегодня это не проблема: в обширной палитре кредитных продуктов Сбербанка нашлось место и для специализированного продукта «Госзаказ», который позволяет получить денежные средства для финансирования затрат на исполнение государственных контрактов, а также рефинансирования затрат по уже исполненным контрактам.

Ключевые преимущества «Госзаказа» - большой объем финансирования (до 70% от суммы контракта) и возможность получения кредита без имущественного залога. Залогом станет сам контракт, который предприниматель заключает с муниципальным учреждением. Иначе говоря, если сумма заемных средств невелика (до 10 млн рублей), кредит будет выдан только под залог имущественных прав (ожидаемой выручки) по госконтракту. По более крупным сделкам залог имущественных прав должен быть дополнен другим имущественным обеспечением.

Еще одной особенностью кредитного продукта является индивидуальный график погашения. Прежде всего это возможность выплатить основной долг только после того, как муниципальное учреждение выполнит свои обязательства перед заемщиком (перечислит средства). А в течение кредитного срока заемщик ежемесячно выплачивает только проценты по кредиту.

Кредит «Госзаказ» предоставляется индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям с годовой выручкой не более 400 млн рублей. Минимальная сумма финансирования составляет 150 тыс. рублей, а максимальная определена в размере 90 млн рублей и зависит от платежеспособности клиента. Срок кредита - от 1 до 24 месяцев.

Для оформления заявки требуются следующие документы: анкета, учредительные и регистрационные документы юридического лица или индивидуального предпринимателя, финансовая отчетность, а также документы по хозяйственной деятельности компании.

Удобно, что программа предусматривает различные формы финансирования: кредит и невозобновляемая кредитная линия с графиком или свободным режимом выборки. Невозобновляемая кредитная линия подразумевает получение кредитных средств частями, при возникновении соответствующих потребностей у заемщика. Общая сумма таких выплат не превышает установленный в договоре лимит выдачи. Такая кредитная линия позволяет клиентам экономить свои средства на процентах, потому что клиент платит основной процент только за ту сумму, которую взял на данный момент. А за остальную сумму, которой клиент еще не воспользовался, оплачивается лишь 2%.

Клиентские менеджеры Центров развития бизнеса Сбербанка подробно проконсультируют по всем особенностям этого интересного кредитного продукта и условиям получения денежных средств. Напоминаем, что «Госзаказ» актуален для компаний, которые уже заключили государственные контракты. Для тех бизнесменов, которые только планируют участвовать в конкурсах на право заключения государственных контрактов, Сбербанк предлагает удобные продукты для финансового обеспечения такого участия, например «Бизнес-Гарантия» или «Бизнес-Доверие».

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