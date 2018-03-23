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Нефть растет, а рубль слабнет
Brent подбирается к $70 за баррель, мировая торговая война на горизонте
Сегодня: Негатив преобладает. Угроза торговых войн ограничивает позитив от ралли на нефтяном рынке (сейчас нефтяные котировки приближаются к отметке $70 за барр.), сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В ответ на импортные пошлины Трампа Китай составил список из 128 американских продуктов – вино, фрукты, сухофрукты, орехи, стальные трубы, модифицированный этанол, женьшень и т.д. в качестве возможных ц елей ответных мер ( объем д о $ 3 млрд). Вчера Т рамп подписал меморандум о введении пошлин на импорт из Китая (общий объем $60 млрд) – первый шаг из многих.
Снижение в США и по большей части в Азии. США (S&P 500 -2.52%, DJIA -2.93%, NASDAQ -2.43%), Азия (Hang Seng +0.90%, Shanghai -0.50%, Nikkei -2.73%). Фьючерсы на Brent ($69.52 за барр.) повышаются с открытия.
Вчера: Рост уступил место фиксации прибыли. Повышение цен на нефть Brent и отскок в предыдущий день и в начале вчерашней торговой сессии вызвали фиксацию прибыли. Дополнительную поддержку этим настроениям оказал рост добычи энергоресурсов в США, заметное ужесточение долгосрочной позиции ФРС и опасения относительно плана Дональда Трампа по введению импортных пошлин.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (-1.40% до $68.8 за барр.), рубль ослаб к доллару до 57.26, РТС (-0.88%), индекс МосБиржи (-1.02%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС Глобал Маркетс, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
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