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Ставки по кредитам снизятся
23 Марта 2018, 14:07 | В России
Банк России вновь снизит ставку в эту пятницу, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Ведомости".
Центробанк в пятницу снова снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.) до 7,25% годовых, считают 14 из 17 опрошенных Reuters экономистов. Обстоятельства этому способствуют, пишут аналитики Citi: инфляция в феврале оставалась на минимуме – 2,2% в годовом выражении, как и инфляционные ожидания, которые снизились до 8,4 с 8,9% в январе. Как известно, снижение ключевой ставки логично влияет на снижение ставки по кредитам и депозитам.
Автор: "Ведомости"
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