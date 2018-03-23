Ставки по кредитам снизятся

Банк России вновь снизит ставку в эту пятницу, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Ведомости".

Центробанк в пятницу снова снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.) до 7,25% годовых, считают 14 из 17 опрошенных Reuters экономистов. Обстоятельства этому способствуют, пишут аналитики Citi: инфляция в феврале оставалась на минимуме – 2,2% в годовом выражении, как и инфляционные ожидания, которые снизились до 8,4 с 8,9% в январе. Как известно, снижение ключевой ставки логично влияет на снижение ставки по кредитам и депозитам.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.