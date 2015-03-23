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Bloomberg: Россия восстанавливается, несмотря на санкции

23 Марта 2015, 14:08 | В России

Российская экономика восстанавливается, несмотря на санкции со стороны Запада. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Bloomberg.

Благосклонность инвесторов к российскому рынку объясняется уменьшением колебаний​ рубля, хотя он и остается самой волатильной из 31 самой торгуемой валюты в мире.

Отмечается, что доходность держателей облигаций российских компаний тоже растет: в 2015 году она составила 7,3%. Также известно, что входящие в ММВБ компании из России показали более успешный рост, чем их конкуренты из других стран.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: bloombrg  облигация  валюта  инвестор  рубль 



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Комментарии

  • григорий14:36, 23.03.2015#

    Халва, халва, халва . . . - как же во рту сладко то стало!

  • Псевдоним14:52, 23.03.2015#

    Сел я жопой на ежа – Виноваты США. Денег нету ни шиша, Кто виновен? США!Если вдруг упал Протон, То виновен Вашингтон. Станцевали девки в храме – Все претензии к Обаме. Нет в стране духовных скреп! И виновен в том Госдеп!Если Путин строит дачи, Если в думе психи скачут, А министр обороны Платит бабам миллионы, Если вдруг пылает лес. Запрещен оральный секс, Если падают зарплаты, Виноваты в этом Штаты - От Техаса и до Юты. А совсем-совсем не Путин.

  • брнонетемкин поносец15:00, 23.03.2015#

    Ты не поэт и не писатель, ты просто так мозго-. . . тель!!!.

  • Nim15:54, 23.03.2015#

    А что? Все верно! Так оно и есть.

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