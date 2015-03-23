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Bloomberg: Россия восстанавливается, несмотря на санкции
Российская экономика восстанавливается, несмотря на санкции со стороны Запада. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Bloomberg.
Благосклонность инвесторов к российскому рынку объясняется уменьшением колебаний рубля, хотя он и остается самой волатильной из 31 самой торгуемой валюты в мире.
Отмечается, что доходность держателей облигаций российских компаний тоже растет: в 2015 году она составила 7,3%. Также известно, что входящие в ММВБ компании из России показали более успешный рост, чем их конкуренты из других стран.
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Комментарии
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Псевдоним14:52, 23.03.2015#
Сел я жопой на ежа – Виноваты США. Денег нету ни шиша, Кто виновен? США!Если вдруг упал Протон, То виновен Вашингтон. Станцевали девки в храме – Все претензии к Обаме. Нет в стране духовных скреп! И виновен в том Госдеп!Если Путин строит дачи, Если в думе психи скачут, А министр обороны Платит бабам миллионы, Если вдруг пылает лес. Запрещен оральный секс, Если падают зарплаты, Виноваты в этом Штаты - От Техаса и до Юты. А совсем-совсем не Путин.
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