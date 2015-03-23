Bloomberg: Россия восстанавливается, несмотря на санкции

Российская экономика восстанавливается, несмотря на санкции со стороны Запада. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Bloomberg.

Благосклонность инвесторов к российскому рынку объясняется уменьшением колебаний​ рубля, хотя он и остается самой волатильной из 31 самой торгуемой валюты в мире.

Отмечается, что доходность держателей облигаций российских компаний тоже растет: в 2015 году она составила 7,3%. Также известно, что входящие в ММВБ компании из России показали более успешный рост, чем их конкуренты из других стран.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.