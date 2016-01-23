Эксперты гадают, куда дальше потечет нефть

Российский рубль в четверг оказался под давлением панических распродаж, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Ускоренное движение привело пару доллар-рубль до рекордной отметки 86. Когда эмоции немного улеглись, началось поступательное возвратное движение.

Сегодня утром доллар вернулся к отметке 80 на фоне технического отскока нефтяных котировок выше $30. При благоприятном сценарии этот отскок может привести Brent к уровню $32, что позволит рублю, который сейчас поддерживает налоговый период в России, компенсировать еще часть потерь.

При этом важно понимать, что фундаментально ситуация на рынке «черного золота» не меняется. Более того, согласно свежим данным Управления энергетической информации США (EIA), коммерческие запасы нефти в стране выросли почти на 4 млн баррелей, что на 1,2 млн баррелей выше прогнозов. Также шестую неделю подряд в США растет объем добычи нефти. Не забываем мы и про снятие санкций с Ирана. Одним словом, делать вывод о том, что нефть нащупала «дно», было бы весьма преждевременно.

Что делать с деньгами в текущей ситуации, зависит от целей их владельца. Для целей сохранения накоплений рекомендованная формула сбережений – 60% в рублях, 40% в валюте. Если это не сделано ранее, то текущий курс валюты для покупки достаточно высок. Я бы рекомендовал имеющиеся средства оставить в рублях, а уже новые денежные поступления переводить в валюту и уже за счет новых денег довести распределение до 60/40. Это позволит усреднить курс покупки валюты, так как новые поступления чаще всего растянуты по времени.

На текущий момент курс рубля очень зависит от цен на нефть. Прекращать покупать валюту стоит тогда, когда нефть войдет в зону консолидации, что будет признаком стабильного разворота тенденции. Пока же мы прогнозируем широкие в процентном отношении волатильные движения по нефти в условиях низкой базы.

Самый лучший вариант, на мой взгляд, это покупка акций экспортеров, поскольку первыми бенефициарами от текущей девальвации рубля будут именно они, ввиду того, что выручку они получают в валюте, а расходы несут в рублях, следовательно, чистая маржа у них значительно вырастет по итогам отчетного периода. Это Алроса, Лукойл, Газпром, Роснефть, ФосАгро и др.