Сбербанк России и Международный банк Азербайджана будут дружить деньгами

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе Сбербанк России и Международный банк Азербайджана (МБА) заключили меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщает Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России».

Документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман ГРЕФ и Председатель Правления МБА Джахангир ГАДЖИЕВ.

В числе направлений сотрудничества, указанных в меморандуме, – участие сторон в совместном финансировании инвестиционных проектов; организация торгового финансирования в России, Азербайджане и третьих странах, где находятся дочерние общества и филиалы сторон; сотрудничество на финансовых рынках.

Международный банк Азербайджана (МБА) является крупнейшим банком в Азербайджане и в регионе. Активы банка составляют около $12 млрд. МБА является универсальным банком с дочерними банками в России, Грузии и Катаре, а также с представительствами в Лондоне, Франкфурте, Люксембурге, Дубае и Нью-Йорке. МБА на 50,2% принадлежит государству.

ZRPRESS.RU, Владивосток.