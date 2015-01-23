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Международные резервы России за неделю сократились почти на 7 млрд долларов
На 9 января международные резервы России равнялась $386,2 млрд, на 16 января они составили $379,4 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $6,8 млрд, сообщает деловая газета «Золотой Рог», со ссылкой на Банк России.
«Сокращение международных резервов РФ на неделе с 9 по 16 января 2015 года преимущественно обусловлено отрицательной курсовой переоценкой. Свой вклад в динамику международных резервов внесли также валютные интервенции, операции Банка России по предоставлению иностранной валюты на возвратной основе и сделки «валютный своп» Банка России», - пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе ЦБ.
Напомним, международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.
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