Международные резервы России за неделю сократились почти на 7 млрд долларов

На 9 января международные резервы России равнялась $386,2 млрд, на 16 января они составили $379,4 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $6,8 млрд, сообщает деловая газета «Золотой Рог», со ссылкой на Банк России.

«Сокращение международных резервов РФ на неделе с 9 по 16 января 2015 года преимущественно обусловлено отрицательной курсовой переоценкой. Свой вклад в динамику международных резервов внесли также валютные интервенции, операции Банка России по предоставлению иностранной валюты на возвратной основе и сделки «валютный своп» Банка России», - пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе ЦБ.

Напомним, международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.