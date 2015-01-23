Материнский капитал разрешат потратить на текущие нужды

В этом году родители могут получить возможность потратить 20 тысяч рублей из средств материнского капитала на любые текущие нужды. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на "РГ", такая мера сейчас обсуждается в правительстве.

Как сообщил заместитель министра труда и социальной защиты России Сергей Вельмяйкин на заседании Общественного совета Минтруда, сейчас правительство готовит антикризисный план. Среди предложенных мер поддержки населения - возможность расходования часть средств маткапитала на текущие нужды, как это было в период кризиса 2008-2009 годов.

По сообщению «РГ», в правительстве уже принято решение об индексации трудовых пенсий с 1 февраля на 11,4 процента. Также будут выделены дополнительные средства на поддержку рынка труда.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.