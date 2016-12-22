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Япония готова потратить на сотрудничество с Россией $29 млн
Правительство Японии готово потратить на экономическое сотрудничество с Россией в 2017 финансовом году, который наступит 1 апреля, 3,5 миллиарда иен (29 миллионов долларов), сообщило агентство Киодо.
Такая сумма обозначена в одобренном кабинетом министров бюджете на новый финансовый год, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости. Правительство одобрило в пятницу бюджет на 2017 финансовый год, который начнется 1 апреля, на рекордную сумму в 97,45 триллиона иен (832 миллиарда долларов). Он будет рассмотрен парламентом и принят в начале будущего года.
Во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в мае этого года в Сочи премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил России план экономического сотрудничества по восьми направлениям. Совместная работа над ним российских и японских государственных министерств и частных компаний вылилась в подписание 80 совместных документов во время визита Владимира Путина в Японию 15-16 декабря.
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