Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сбербанк планирует поднять ставку по ипотеке до 15%
После резкого увеличения Центробанком ключевой ставки до 17% в Сбербанке собираются поднять ставку по ипотеке на 2 п.п. В банке собираются кредитовать в убыток, прибыль банка это позволяет сделать, заявила зампред правления Белла ЗЛАТКИС.
В Сбербанке собираются поднять ставку по ипотеке на 2 п.п. – с нынешних 13% до 15%. Об этом заявила зампред правления Сбербанка Белла Златкис в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Эту информацию приводит газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.
«Принято решение — мы как давали ипотечные кредиты, так и будем давать. И для этого у нас есть все финансовые возможности. Ставка сегодня 13%, может, она будет чуть выше, но она будет в пределах 15%», – заявила Златкис.
По ее словам, ставка будет ниже размера ключевой ставки Центробанка. «Принято решение, что мы будем кредитовать ипотеку в убыток. Наша прибыль нам это позволяет», – добавила она.
В ночь на 16 декабря Центробанк поднял ключевую ставку до 17%. «Данное решение обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски», – говорилось в сообщении регулятора.
На следующий день «Ведомостям» стало известно о том, что Сбербанк намерен повысить ставки по вкладам на 2-3% c 18 декабря. Позже эту информацию РБК подтвердила пресс-служба банка. Другие банки также начали повышать ставки. Так, ВТБ-24 повысит ставки в среднем на 2,5 п.п. Альфа-банка повысил ставки по вкладам – максимальный доход в 21,98% предлагается на рублевом вкладе «Победа».
Новости тематики
- Рубль готовится к обвалу
- В России предложено увеличить пенсии всем в среднем на 6200 рублей
- Россиянам повысят пенсии
- Доллар не падал так низко уже три года
- Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинги Промсвязьбанка на уровне "Ba3"
- Банки получат доступ к 2-НДФЛ россиян в 2018 году
- В России должникам простят миллиарды рублей
- Трамп укрепляет рубль
- Как изменится рынок заемного капитала в 2017 году
- Коллекторы не смогут применять физическую силу и психологическое давление
Новости раздела
- Рубль переходит в контратаку
- Доллар превысил 66 рублей и, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
- Президент Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 20%
- Россияне скоро буду пользоваться банкоматами с новыми функциями
- В России введут новый налог для граждан
- Что теперь будет с рублем?
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Власти задумались об отмене домашних заданий в школе
Какой интерес открывать вклады с такой инфляцией?