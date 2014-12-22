Сбербанк планирует поднять ставку по ипотеке до 15%

После резкого увеличения Центробанком ключевой ставки до 17% в Сбербанке собираются поднять ставку по ипотеке на 2 п.п. В банке собираются кредитовать в убыток, прибыль банка это позволяет сделать, заявила зампред правления Белла ЗЛАТКИС.

В Сбербанке собираются поднять ставку по ипотеке на 2 п.п. – с нынешних 13% до 15%. Об этом заявила зампред правления Сбербанка Белла Златкис в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Эту информацию приводит газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.

«Принято решение — мы как давали ипотечные кредиты, так и будем давать. И для этого у нас есть все финансовые возможности. Ставка сегодня 13%, может, она будет чуть выше, но она будет в пределах 15%», – заявила Златкис.

По ее словам, ставка будет ниже размера ключевой ставки Центробанка. «Принято решение, что мы будем кредитовать ипотеку в убыток. Наша прибыль нам это позволяет», – добавила она.

В ночь на 16 декабря Центробанк поднял ключевую ставку до 17%. «Данное решение обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски», – говорилось в сообщении регулятора.

На следующий день «Ведомостям» стало известно о том, что Сбербанк намерен повысить ставки по вкладам на 2-3% c 18 декабря. Позже эту информацию РБК подтвердила пресс-служба банка. Другие банки также начали повышать ставки. Так, ВТБ-24 повысит ставки в среднем на 2,5 п.п. Альфа-банка повысил ставки по вкладам – максимальный доход в 21,98% предлагается на рублевом вкладе «Победа».

ZRPRESS.RU, Владивосток.