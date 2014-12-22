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Небольшой потенциал укрепления рубля все еще сохраняется

22 Декабря 2014, 10:32 | В России

Пока больше сильных движений на валютном рынке не наблюдается. Рубль практически не меняется по отношению к доллару и евро на фоне некоторой стабилизации нефтяных котировок вблизи отметки 60 по сорту Brent и отсутствии важных новостей в первой половине дня. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на аналитиков ФГ БКС.
При этом определенную поддержку российской валюте продолжает оказывать начало налогового периода в стране, а также действия Минфина и ЦБ. Напомню, еще 16 декабря регулятор неожиданно поднял ключевую ставку сразу на 6,5%, а затем Минфин объявил, что будет продавать валютные остатки общим объемом около 7 млрд долларов. При этом до 25 декабря экспортерам необходимо будет выплатить более 200 млрд рублей налогов.
Из относительно негативных моментов стоит выделить большую волатильность российской валюты, вызванную частичной потерей доверия к ней и национальному ЦБ. Также остаются риски новых санкций против РФ и возможность провала нефтяных котировок ниже 60 долларов за баррель.
Поэтому к покупке рубля в надежде на продолжение коррекции желательно относиться с большой осторожностью, хотя и потенциал движения в район 56 в паре с долларом все еще присутствует.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: нефть  доллар  рубль  евро  валюта 



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