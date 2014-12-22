Небольшой потенциал укрепления рубля все еще сохраняется

Пока больше сильных движений на валютном рынке не наблюдается. Рубль практически не меняется по отношению к доллару и евро на фоне некоторой стабилизации нефтяных котировок вблизи отметки 60 по сорту Brent и отсутствии важных новостей в первой половине дня. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на аналитиков ФГ БКС.

При этом определенную поддержку российской валюте продолжает оказывать начало налогового периода в стране, а также действия Минфина и ЦБ. Напомню, еще 16 декабря регулятор неожиданно поднял ключевую ставку сразу на 6,5%, а затем Минфин объявил, что будет продавать валютные остатки общим объемом около 7 млрд долларов. При этом до 25 декабря экспортерам необходимо будет выплатить более 200 млрд рублей налогов.

Из относительно негативных моментов стоит выделить большую волатильность российской валюты, вызванную частичной потерей доверия к ней и национальному ЦБ. Также остаются риски новых санкций против РФ и возможность провала нефтяных котировок ниже 60 долларов за баррель.

Поэтому к покупке рубля в надежде на продолжение коррекции желательно относиться с большой осторожностью, хотя и потенциал движения в район 56 в паре с долларом все еще присутствует.

ZRPRESS.RU, Владивосток.