В банки можно смело нести до 1,4 миллиона рублей

Депутаты Госдумы в пятницу сразу в третьем чтении приняли поправку к закону «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ», согласно которой общая сумма страхового возмещения увеличивается с 700 тыс. рублей до 1,4 млн рублей.

«Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке, возмещение выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их размерам, но не более 1400000 рублей в совокупности», — говорится в тексте законопроекта. Об этом пишет деловая газета «Золотой Рог».

В том случае, если поправку одобрят Совет Федерации и президент, в чем можно не сомневаться, она вступит в силу со дня ее официального опубликования.