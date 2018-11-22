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Банкоматы вместо карт будут принимать вены
Российские банки изучают вопрос переоборудования банкоматов для проверки граждан по ладони
Российские кредитные организации изучают вопрос переоборудования банкоматов для проверки клиентов по рисунку вен, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Об этом «Известиям» рассказали официальные представители ВТБ и Тинькофф-банка. После апгрейда АТМ россиянам не понадобится карта для снятия наличных, совершения платежей и переводов через аппараты. По словам экспертов, идентификация по ладони считается одной из самых надежных в мире, соответствующие биометрические параметры хранятся 10 лет. Впрочем, при повреждении руки идентификация граждан будет затруднена. Эксперты не исключают, что в будущем банкоматы будут распознавать клиентов по отпечаткам пальцев, сетчатке глаза, а также анализировать поведенческие характеристики клиентов. Например, скорость печати по клавишам аппаратов.
В ВТБ исследуют технологию распознавания граждан по рисунку вен и возможность ее применения в АТМ, сообщили «Известиям» в пресс-службе банка. Официальные представители Тинькофф-банка рассказали, что также изучают имеющиеся решения по венозным отпечаткам, чтобы оценить их применимость в банкоматах сети кредитной организации. В финансовых институтах не уточнили, когда планируется переформатировать аппараты и сколько устройств подлежат апгрейду. В пресс-службах других банков из топ-40 не ответили на вопрос «Известий», изучают ли они возможность внедрения такой технологии в своих АТМ.
Когда банкоматы будут переоборудованы, граждане смогут с их помощью совершать операции (снимать наличные, делать переводы) без карты: она будет привязана к отпечатку вен клиентов. В этом плюс для гражданина: не придется носить «пластик» с собой. Для того чтобы проходить проверку по контуру линий на ладони, им нужно будет предварительно сдать биометрию в офисах кредитных организаций.
Преимуществом проверки по рисунку вен является то, что этот биометрический параметр хранится 10 лет (в отличие от двух-трех лет для изображения лица и слепка голоса), уточнил директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов. Сканирование ладони позволит повысить защиту операций в АТМ: этот параметр устойчив к хакерским атакам, добавила старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. В отличие от изображения лица или слепка голоса рисунок вен сложно подделать.
Распознавание по контурам артерий — довольно точный и надежный метод, имеющий высокую степень защиты от взлома, указала эксперт Международного финансового центра Ольга Прохорова. В отличие от отпечатков пальцев эта технология позволяет избежать ошибок входа, которые возникают, к примеру, когда ладони загрязненные, влажные или, наоборот, пересушенные. С данной проблемой знакомы все владельцы устройств, использующих touch-id, добавила она. Впрочем, в случае возможного повреждения ладони, которое затронет контуры артерий, клиенту нужно будет прибегнуть к другим способам идентификации, отметила эксперт.
Главный недостаток распознавания по рисунку вен — высокая стоимость оборудования для проверки. По оценкам зампреда Локо-банка Андрея Люшина, на переформатирование одного АТМ понадобится 1 млн рублей. Тем не менее банки держат тренд на цифровизацию и планируют в перспективе уйти от карт. В этом случае им больше не придется нести затраты на выпуск «пластика». Также повышается точность распознавания клиентов и снижается вероятность мошенничества (меньше возможности украсть карту).
Российские банкоматы уже опознают россиян по изображению лица и голосу. По словам Андрея Люшина, в дальнейшем автоматы смогут идентифицировать граждан по отпечаткам пальцев и сетчатке глаза. Также не исключено, что аппараты смогут распознавать поведенческие характеристики клиентов, например анализировать скорость печати по клавишам, добавила Ольга Прохорова.
Банкоматы, проверяющие граждан по рисунку вен ладони, распространены в мире, в частности, в Бразилии (Bradesco Bank), Турции (Ziraat Bank), Германии (Deutsche Bank), Японии (Ogaki Kyoritsu Bank, Tokyo Mitsubishi Bank), Южной Корее (Shinhan Bank), Китае и других странах. В ряде банков, например в Bank of China Hong Kong, есть сканирование вен пальца (FingoPay).
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