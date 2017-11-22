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Рубль отбирает у доллара проигранное ранее
Российская валюта укрепляется уже несколько дней
Сегодня: Некоторая фиксация прибыли. После вчерашнего отскока сегодня возможны возвращение осторожности и небольшая фиксация прибыли, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Цены на нефть Brent повышаются в свете неожиданного роста запасов нефти в США и ожиданий продления соглашения о сокращении добычи ОПЕК+ до конца 2018 г. Комментарии главы ФРС Джанет Йеллен были неоднозначными: с одной стороны, она предупредила о снижении ожиданий дальнейшего роста цен, а, с другой, отметила риски промедления с повышением ставки. В этой связи инвесторы с особым вниманием будут изучать протоколы заседания ФРС (релиз ожидается после закрытия рынков): в то время как ожидаемое повышение ставки в декабре уже по большей части отыграно, наибольший интерес представляют планы регулятора по дальнейшему ужесточению монетарной политики и сокращению баланса в 2018 г.
Сегодня пройдут два саммита по Сирии: в Сочи – с участием России, Турции и Ирана в Сочи и в Эр-Рияде – для остальных участников – проведение двух мероприятий со схожей повесткой в очередной раз подчеркивает геополитические разногласия между Россией и США. Отсутствие прогресса по итогам неожиданного телефонного разговора Трампа и Путина (продлился около полутора часов) по вопросам Сирии, Северной Корее и Украины большого позитива для отношений России и США не наблюдается.
Рост в С ША и Азии. США (S&P 500 +0.65%, DJIA +0.69%, NASDAQ +1.06%), Азия (Hang Seng +0.90%, Shanghai +0.50%, Nikkei +0.56%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.02%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $62.98 за барр. – выше открытия.
Вчера: Рост котировок Brent поддержал рынки. Цены на нефть продолжили двигаться вверх с приближением заседания ОПЕК+ (30 ноября), на котором, как ожидается, экспортеры договорятся о продлении пакта о сокращении добычи до конца 2018 г. (соглашения истекает в конце марта).
По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.98% до $62.8 за барр.), рубль укрепился к доллару до 59.15, РТС (+1.67%), ММВБ-50 (+1.19%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС Глобал Маркетс, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
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