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Мошенники просят номер СНИЛС и денег

22 Ноября 2017, 15:33 | В России

Пенсионный фонд предупреждает о новом виде мошенничества, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В последнее время в интернете появился ряд сайтов, где предлагается при помощи номера СНИЛС или паспортных данных проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов». Как поясняет руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО, на первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные данные, после чего сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. В большинстве случаев это порядка 100 тыс. рублей. На втором этапе гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента.

В связи с этим Пенсионный фонд призывает игнорировать подобные сайты и бережно относиться к своим персональным данным. Доверять информации о положенных пенсионных выплатах можно только в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг. Скриншоты с мошеннических сайтов:


 
Автор: Яна Мальцева
Теги: ПФР  снилс  мошенники 
   













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