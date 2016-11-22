Рубль готов к росту

К середине дня рубль укрепляется относительно доллара и евро. В фокусе – ситуация на рынке нефти, а также поведение доллара на рынке FOREX, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

К 13:40 мск Brent торгуется в районе $47,6, прибавляя около 1,5%. Участники рынка надеются на скорое достижение договоренностей между Россией и странами ОПЕК. Напомним, что заседание ОПЕК пройдет 30 ноября. В ходе мероприятия планируется принять меры по ограничению нефтедобычи.

Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби выразил оптимизм относительно соглашения. РФ готова не наращивать добычу нефти, находящуюся сейчас на рекордном уровне, если такое решение примет ОПЕК, заявил Владимир Путин в воскресенье. Однако пока 100% уверенности в договоренности у Президента нет.

Тем временем, на рынке FOREX доллар консолидируется после рывка предыдущих дней, на что указывает долларовый индекс DXY. На прошлой неделе DXY вышел вверх из затяжного боковика.

Причин для укрепления доллара две. Во-первых, победа Дональда Трампа, усилившая инфляционные ожидания в США и приведшая к росту доходностей Treasuries. Также возможен выход из рисков в результате усиления неопределенности. Во-вторых, близится декабрьское заседание ФРС. Сейчас вероятность увеличения ключевой ставки в декабре приближается к 100% (данные сегмента деривативов). Отчет Джанет Йеллен перед Конгрессом, представленный на прошлой неделе, играет в пользу подобных ожиданий.

Помимо этого, в пользу национальной валюты может играть продолжающийся налоговый период в РФ, пик которого придется на 25 ноября, когда пройдут расчеты по НДПИ, НДС и акцизам.

Пара USD/RUR (TOM) консолидируется над статической поддержкой 64. В случае пробоя отметки, следующей опорной точкой может стать 63,5. При этом ближайшее ключевое сопротивление по USD/RUR находится в районе 67-67,7.

Оксана ХОЛОДЕНКО, эксперт «БКС Экспресс», специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.