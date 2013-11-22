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Сбербанк приостановит 25 ноября ряд онлайн операций из-за технологических работ

22 Ноября 2013, 22:44 | В России
Сбербанк в понедельник, 25 ноября, с 0.00 до 4.55 по московскому времени приостановит ряд он-лайн операций из-за проведения технологических работ в процессинговом центре, говорится в сообщении банка.
 
"В указанный период будет недоступно проведение операций в "Личном кабинете" в банкоматах и терминалах Сбербанка, осуществление платежей в сети Интернет, а также в системах "Сбербанк ОнЛ@йн" и мобильный банк", — говорится в сообщении.
 
Финансовые операции по банковским картам Сбербанка будут выполняться в полном объеме, за исключением кратковременных перерывов общей продолжительностью не более пяти минут, пояснил Сбербанк.
 
Банк приносит извинения своим клиентам за возможные неудобства, пишут РИА Новости.
 
Автор: РИА "Новости"
Теги: интернет  сбербанк  банкоматы 



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Комментарии

  • бабай21:33, 24.11.2013#

    Банкиры рулят а что мешало им в выходные поработать а имино надо в понедельник народу штопор сделать как всега по русски

  • Псевдоним13:10, 25.11.2013#

    Не знаю. Меня лично понедельник больше устраивает. В это время сижу на работе, ничего не покупаю. А в выходные обычно по магазинам бегаешь и не очень удобно, когда с полной тележкой продуктов на кассе расплатиться не можешь, т. к. карточка не авторизуется.

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