Сбербанк приостановит 25 ноября ряд онлайн операций из-за технологических работ

Сбербанк в понедельник, 25 ноября, с 0.00 до 4.55 по московскому времени приостановит ряд он-лайн операций из-за проведения технологических работ в процессинговом центре, говорится в сообщении банка.

"В указанный период будет недоступно проведение операций в "Личном кабинете" в банкоматах и терминалах Сбербанка, осуществление платежей в сети Интернет, а также в системах "Сбербанк ОнЛ@йн" и мобильный банк", — говорится в сообщении.

Финансовые операции по банковским картам Сбербанка будут выполняться в полном объеме, за исключением кратковременных перерывов общей продолжительностью не более пяти минут, пояснил Сбербанк.