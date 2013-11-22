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Сбербанк приостановит 25 ноября ряд онлайн операций из-за технологических работ
22 Ноября 2013, 22:44 | В России
"В указанный период будет недоступно проведение операций в "Личном кабинете" в банкоматах и терминалах Сбербанка, осуществление платежей в сети Интернет, а также в системах "Сбербанк ОнЛ@йн" и мобильный банк", — говорится в сообщении.
Финансовые операции по банковским картам Сбербанка будут выполняться в полном объеме, за исключением кратковременных перерывов общей продолжительностью не более пяти минут, пояснил Сбербанк.
Банк приносит извинения своим клиентам за возможные неудобства, пишут РИА Новости.
Автор: РИА "Новости"
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Банкиры рулят а что мешало им в выходные поработать а имино надо в понедельник народу штопор сделать как всега по русски