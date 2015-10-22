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Россияне "разлюбили" золото

22 Октября 2015, 09:48 | В России

По данным Центробанка, спрос россиян на золото во II квартале 2015 года сократился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем покупок гражданами желтого металла с последующим размещением его на обезличенных металлических счетах в банках (ОМС) упал с 19 тонн до 10,5 тонн. Падение потребительского спроса на золото в слитках и монетах за тот же период было сопоставимым. Во II квартале 2015 года население купило 1,3 тонны монет и слитков из желтого металла - это в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2014-го (2,2 тонны), пишут «Известия».

Граждане стали меньше инвестировать в металл, поскольку при общем снижении мировых цен (на 8,31% с 1 октября 2014 года по ту же дату 2015 года) стоимость золота демонстрировала существенную волатильность. Максимальные цены на золото доходили до $1307,62 за тройскую унцию, минимальные - до $1077,4 за унцию.

- Фактически разброс цен на желтый металл достигал 21%. Это не давало гражданам уверенности в том, что в золото сейчас выгодно инвестировать, - говорит аналитик агентства «Рус-рейтинг» Алексей МИТРАКОВ.

В начале кризиса - в декабре 2014 года - население, напротив, активно скупало золото: банки фиксировали рост спроса в декабре на 40%. Спрос россиян на желтый металл начал стихать летом этого года. После декабрьского всплеска покупок золота к 1 июля 2015-го объем инвестиций физлиц в него упал на 13% (с 76 тонн до 66 тонн).

В то же время, как утверждают в крупных ювелирных магазинах, интерес граждан к покупке украшений из золота остается на высоком уровне.

- Единственный месяц, когда мы наблюдали существенное снижение спроса по сравнению с прошлым годом (порядка 15%), - март этого года, - комментирует операционный директор сети «Адамас» Дмитрий БАРАНОВ. - Уже с апреля он практически догнал показатели 2014 года: отклонения апреля–мая по сравнению с 2014 годом были в пределах 2%, а с июня мы фиксируем устойчивый рост. И если в конце прошлого года мы связывали положительную динамику с ажиотажными явлениями потребительского рынка, то в этом году у нас есть все основания считать, что влияние кризиса и экспертные прогнозы «о падении ювелирного ретейла» оказались преувеличены. Но это не означает, что кризис прошел бесследно. Покупатель стал более требователен к выбору продукта, чутко реагирует на маркетинговые акции.

По словам Баранова, повышение цены на ювелирные украшения из золота было в ноябре 2014 года.

- Мы были вынуждены реагировать на валютный скачок: и золото, и драгоценные камни - биржевой товар, цены на который номинированы в иностранной валюте, - поясняет Баранов. -  После этого изменения носили характер плавной корректировки. 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

Автор: "Известия"
Теги: спрос  золото 



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