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Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
Банки уже прокомментировали возможные шаги по возврату валютных вкладов
Если банку запретят безналичные расчеты в долларах, он выдаст вкладчикам их валюту наличными, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. «Если вдруг так произойдет, что будут ограничения в отношении того банка, который держит эти вклады в иностранной валюте, по безналичным расчетам, то значит, вы заберете свои деньги наличными долларами. Но я думаю, что этот риск минимальный», – заверил он вкладчиков, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Президент Сбербанка Герман Греф сообщил, что вкладчикам нечего опасаться. Вклады вернут в той валюте, в которой они были открыты.
А президент ВТБ Андрей Костин допускал возможность конвертации долларовых вкладов в рубли в случае, если США заблокируют российским банкам операции в долларах.
Напомним, подготовленный группой сенаторов законопроект предполагает ограничение расчетов в долларах для ВТБ и других крупнейших российских госбанков (Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и госкорпорации Внешэкономбанк), также предусматривает запрет на покупку нового российского госдолга.
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