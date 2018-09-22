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Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро

22 Сентября 2018, 10:33 | В России

Банки уже прокомментировали возможные шаги по возврату валютных вкладов

Если банку запретят безналичные расчеты в долларах, он выдаст вкладчикам их валюту наличными, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. «Если вдруг так произойдет, что будут ограничения в отношении того банка, который держит эти вклады в иностранной валюте, по безналичным расчетам, то значит, вы заберете свои деньги наличными долларами. Но я думаю, что этот риск минимальный», – заверил он вкладчиков, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Президент Сбербанка Герман Греф сообщил, что вкладчикам нечего опасаться. Вклады вернут в той валюте, в которой они были открыты.

А президент ВТБ Андрей Костин допускал возможность конвертации долларовых вкладов в рубли в случае, если США заблокируют российским банкам операции в долларах.

Напомним, подготовленный группой сенаторов законопроект предполагает ограничение расчетов в долларах для ВТБ и других крупнейших российских госбанков (Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и госкорпорации Внешэкономбанк), также предусматривает запрет на покупку нового российского госдолга.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: баррель  доллар  акции  brent  экономика  динамика  фьючерс  нефть  евро  Центробанк  прогноз  рубль  статистика  трамп  вклады  валюта 



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