Промсвязьбанк объединится с банком "Возрождение"

Активы объединённого банка составят 1,450 трлн рублей по МСФО сообщает деловая газета "Золотой Рог" .

Основатель банка "Возрождения" Дмитрий ОРЛОВ, ушедший из жизни в декабре 2014 года, до последнего надеялся сохранить банк как семейный бизнес.

Советы директоров ПАО "Промсвязьбанк" и Банка "Возрождение" (ПАО) вынесли 14 сентября 2017 года на рассмотрение внеочередных Общих собраний акционеров каждого банка вопрос о реорганизации в форме присоединения Банка "Возрождение" (ПАО) к ПАО "Промсвязьбанк". Акционеры обоих банков примут решения по вопросам реорганизации путем направления бюллетеней в срок до 26 октября.

Банк "Возрождение" вошел в состав холдинга Промсвязькапитал Б.В. (ПСК) в 2015 году, и до настоящего времени между двумя банками шли интеграционные процессы: переход на единую операционно-технологическую платформу, централизация бэк-офисных функций, унификация продуктовой линейки и выстраивания кросс-продаж. Сегодня клиентам Банка "Возрождение" доступны большинство продуктов и сервисов ПСБ и наоборот.

Промсвязьбанк – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 г. согласно данным по МСФО. Банк входит в перечень системно значимых кредитных организаций. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае.