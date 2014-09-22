Налоговую систему страны вернут в 90-е годы

Регионы получат возможность ввести ряд специальных сборов для пополнения своих бюджетов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ на Сочинском инвестиционном форуме, сообщает Zrpress.Ru со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

«Принято решение разрешить регионам ввести ряд специальных сборов, в частности, за право торговли, за услуги общественного питания, такси и туризма», - сказал премьер на пленарном заседании форума.

По словам Медведева, это поможет регионам получить дополнительную прибавку к бюджетам. В то же время министр финансов РФ Антон СИЛУАНОВ сообщил, что туристические и ряд других сборов в бюджеты муниципалитетов могут быть введены с 2015 года.

При этом премьер отметил, что после долгого обсуждения правительство «отказывалось от идеи вводить налог с продаж», который, по его словам, помог бы регионам, особенно крупным, получить дополнительные доходы, но привело бы к проигрышу населения.

Ранее 19 сентября «Ведомости» сообщили, что государство собирается предоставить муниципалитетам право увеличить ставку налога на недвижимость физических лиц. В результате нагрузка на граждан может вырасти в два-три раза.

Власти в последнее время обсуждают различные варианты повышения налоговой нагрузки. В частности, планировалось ввести налог с продаж, но перед внесением бюджета в Госдуму это предложение было отозвано.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.