www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Налоговую систему страны вернут в 90-е годы

22 Сентября 2014, 12:19 | В России

Регионы получат возможность ввести ряд специальных сборов для пополнения своих бюджетов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ на Сочинском инвестиционном форуме, сообщает Zrpress.Ru со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

«Принято решение разрешить регионам ввести ряд специальных сборов, в частности, за право торговли, за услуги общественного питания, такси и туризма», - сказал премьер на пленарном заседании форума.

По словам Медведева, это поможет регионам получить дополнительную прибавку к бюджетам. В то же время министр финансов РФ Антон СИЛУАНОВ сообщил, что туристические и ряд других сборов в бюджеты муниципалитетов могут быть введены с 2015 года.

При этом премьер отметил, что после долгого обсуждения правительство «отказывалось от идеи вводить налог с продаж», который, по его словам, помог бы регионам, особенно крупным, получить дополнительные доходы, но привело бы к проигрышу населения.

Ранее 19 сентября «Ведомости» сообщили, что государство собирается предоставить муниципалитетам право увеличить ставку налога на недвижимость физических лиц. В результате нагрузка на граждан может вырасти в два-три раза.

Власти в последнее время обсуждают различные варианты повышения налоговой нагрузки. В частности, планировалось ввести налог с продаж, но перед внесением бюджета в Госдуму это предложение было отозвано.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: сборы  бюджет  налоги  фискальная система  налог с продаж 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru