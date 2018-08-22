Россияне стали чаще платить картами "Мир"

Более 1,6 млн операций по оплате транспорта картами «Мир» совершили россияне с начала года. Во II квартале было проведено на 73% больше транзакций, чем в первом.

Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК), подконтрольной ЦБ. В планах НСПК внедрить систему, которая позволяет определить, какую сумму в каждом конкретном случае необходимо списать с карты. Это необходимо при оплате льготных поездок. По словам экспертов, транспортное приложение влияет на рост популярности карт «Мир».

По данным НСПК, граждане активно оплачивают транспорт бесконтактными картами «Мир». Однако в НСПК увеличение количества платежей считают лишь промежуточной задачей.

- Перед платежной системой «Мир» стоит более масштабная задача, чем эмиссия карт с транспортным приложением. Речь идет о создании единой инфраструктуры на общественном транспорте, которая позволит оплачивать проезд любой картой «Мир» без каких-либо дополнительных приложений, - указали в НСПК.

Первым шагом в этом направлении станет обеспечение приема бесконтактных карт на общественном транспорте. В таком случае человек при поездке в любой российский город сможет оплатить ею проезд, не задумываясь о том, где и как купить проездной билет. Стоимость разовой поездки будет списываться непосредственно с карты «Мир».

На начало июля к приему бесконтактных карт «Мир» подключены наземные транспортные средства в 47 городах (Краснодаре, Горно-Алтайске, Екатеринбурге и др.), а также метрополитены в пяти городах (Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге).

По словам представителей НСПК, следующим важным шагом станет организация взаимодействия транспортной системы с системой предпроцессинга, определяющей, какую сумму в каждом конкретном случае необходимо списывать. Такой механизм удобен для учета льготных поездок. Подобные системы в качестве пилотных проектов уже действуют в России, например, в Губкине (Белгородская область) и Нефтеюганске (ХМАО).

Статистика банка ВТБ также отражает рост операций по оплате проезда картами «Мир» во II квартале - в 1,5 раза по сравнению с первым. В кредитной организации отмечают рост спроса на карты «Мир». Интерес к ним проявляют не только бюджетные и коммерческие организации, но и розничные клиенты. Популярности нацкарты также способствует широкая сеть приема на территории России, указали в банке.

Рост в 73% является показателем успешности применения карт «Мир» для оплаты транспортных услуг, считает зампред Локо-банка Андрей ЛЮШИН. «Мир» плотно войдет в повседневную жизнь россиян, особенно если будет совершенствоваться ее технологическая начинка - по типу электронной записи к врачу. По словам Андрея Люшина, система, позволяющая определить нужную сумму списания с карты, необходима. Это нужно для льготных категорий населения, а также чтобы упростить систему контроля оплаты проезда. Популярность карт «Мир» растет за счет транспортного приложения, карты активно внедряются в жизнь россиян, добавил Андрей Люшин. С ним согласен управляющий партнер компании Veta Илья ЖАРСКИЙ. С учетом того, что рост эмиссии карт обеспечивается за счет таких категорий, как бюджетники, госслужащие, сотрудники силовых структур и пенсионеры, вполне логично, что растет число оплат поездок картами «Мир».

Национальная система платежных карт -оператор системы «Мир». Ее создали в 2014 году, после того как ряд российских банков попали под действие западных санкций. Международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими кредитными организациями. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт «Мир» 15 декабря 2015 года. Количество карт «Мир» с начала 2018 года выросло на 22% - до 37 млн штук. По словам представителей НСПК, к концу года в обороте будет уже 54 млн российских карточек.