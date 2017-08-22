www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.14 р. 100 JPY: 54.28 р.
EUR: 69.43 р. 10 CNY: 88.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Рубль решил немного отдохнуть

22 Августа 2017, 18:11 | В России

Сегодня: Отсутствие четких драйверов. Как и вчера, ход торгов будет определяться динамикой Brent – нефтяные котировки просели на 2.19% после фиксации прибыли, однако сегодня утром Brent выглядит устойчиво и отыгрывает часть потерь, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Рынки по-прежнему с опасением ожидают реакции Пхеньяна на совместные военные учения США и Южной Кореи, а также ждут сигналов из Джексон-Хоула, где на этой неделе состоится ежегодная встреча глав центробанков.

США и Азия преимущественно в плюсе. Американский рынок акций завершил вчерашний день преимущественно на положительной территории (DJIA +0.13%, S&P +0.12%, NASDAQ -0.05%). Азиатские индексы сегодня утром по большей части растут (Hang Seng +1.04%, Shanghai +0.15%, Nikkei -0.04%), Фьючерсы на S&P 500 растут (+0.21%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $51.82/барр. – выше открытия.

Вчера: Рост в начале торгов сошел на нет из-за снижения цен на нефть. Российский рынок акций начал торги ростом при поддержке цен на нефть на уровне около $52 за барр. Тем не менее, учитывая угасающий оптимизм по поводу реализуемости экономической программы Трампа, инвесторы посчитали недавнюю сильную динамику Brent возможностью для фиксации прибыли, что заставило широкий рынок растерять часть роста.

По итогам дня: Цены н а нефть Brent снизились (-2.19% до $51.7 за барр.), рубль ослаб к доллару США до 59.15, РТС (+0.63%), ММВБ (+0.36%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: ким чен ын  фьючерс  динамика  экономика  brent  акции  доллар  ракета  баррель  пхеньян  валюта  КНДР  трамп  статистика  рубль  прогноз  Центробанк  бомба  евро  учения 













Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru