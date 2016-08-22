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ЦБ отозвал лицензию у РУБанка
Банк России отозвал с 22 августа лицензию на осуществление банковских операций у московского РУБанка, сообщается на сайте регулятора. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Решение было принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов регулятора, значением нормативов достаточности капитала банка ниже 2% и снижением размера капитала ниже минимального значения уставного капитала.
При неудовлетворительном качестве активов РУБанк неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски, при этом оценка риска выявила полную утрату у банка собственных средств, а руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности, отмечает ЦБ.
В банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
РУБанк является участником системы страхования вкладов. Законом предусмотрена выплата вкладчикам банка страхового возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.
По величине активов на 1 августа РУБанк занимал 462 место в российской банковской системе.
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