Центробанк отозвал лицензии у двух страховых компаний и пяти брокеров

Банк России отозвал лицензии у страховых компаний "Жаско" и "Ангарант". Кроме того, лицензий лишились пять страховых брокеров. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у компании "Ангарант" и лицензию на обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров у ПАО "ЖСК "Жаско", сообщается на сайте регулятора.



"Ангарант" добровольно отказался от осуществления предусмотренной лицензией деятельности, а "Жаско" исключена из Национального союза страховщиков ответственности, поясняет ЦБ. Лицензии отозваны с 18 августа.



Кроме того, лицензий лишились пять страховых брокеров: "ЭнергоПром", "Стентор Лондонгейт", "РегионУралСодействие", "Морриган" и "Южный трап".



В сообщении регулятора отмечается, что "ЭнергоПром", "Морриган" и "Южный трап" неоднократно не предоставляли установленную законодательством отчетность.



"Стентор Лондонгейт" был лишен лицензии, поскольку вовремя не устранил выявленные нарушения страхового законодательства, которые привели к приостановке действия лицензии, а "РегионУралСодействие" добровольно отказалось от страховой брокерской деятельности.



22 июня у "Жаско" была отозвана лицензия на осуществление страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).