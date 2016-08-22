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Центробанк отозвал лицензии у двух страховых компаний и пяти брокеров

22 Августа 2016, 13:42 | В России

Банк России отозвал лицензии у страховых компаний "Жаско" и "Ангарант". Кроме того, лицензий лишились пять страховых брокеров. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у компании "Ангарант" и лицензию на обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров у ПАО "ЖСК "Жаско", сообщается на сайте регулятора.

"Ангарант" добровольно отказался от осуществления предусмотренной лицензией деятельности, а "Жаско" исключена из Национального союза страховщиков ответственности, поясняет ЦБ. Лицензии отозваны с 18 августа.

Кроме того, лицензий лишились пять страховых брокеров: "ЭнергоПром", "Стентор Лондонгейт", "РегионУралСодействие", "Морриган" и "Южный трап".

В сообщении регулятора отмечается, что "ЭнергоПром", "Морриган" и "Южный трап" неоднократно не предоставляли установленную законодательством отчетность.

"Стентор Лондонгейт" был лишен лицензии, поскольку вовремя не устранил выявленные нарушения страхового законодательства, которые привели к приостановке действия лицензии, а "РегионУралСодействие" добровольно отказалось от страховой брокерской деятельности.

22 июня у "Жаско" была отозвана лицензия на осуществление страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). 

 

 

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Теги: Центробанк  лицензия  банк  брокер 



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Комментарии

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