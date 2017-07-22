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В России должникам простят миллиарды рублей

22 Июля 2017, 13:33 | В России

Как обычно в дураках останутся те, кто, несмотря ни на что, исправно платит по кредитам и счетам ЖКХ

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила, что 11%, или 488 000, от общего числа исполнительных производств, находившихся на исполнении, окончено в связи с невозможностью взыскания с должника задолженности по кредиту, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Согласно данным ведомства, пишет «АиФ» по состоянию на 1 июля на исполнении службы находилось более 4,3 млн производств о взыскании кредиторской задолженности. Из них за пять месяцев текущего года поступило 1,4 млн исполнительных производств. «По 81% исполнительных производств судебными приставами осуществляются меры принудительного исполнения, предусмотренные действующим законодательством, из которых по 37% взыскание обращено на заработную плату и иные доходы должников. Взысканная сумма возросла на 48% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении ФССП.

ФССП не подтвердила информацию о списывании триллиона рублей безнадежных долгов россиян перед банками, о которой ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой источника в ФСПП.

О каких долгах идет речь?

В основном это мелкие долги, обслуживание которых обходится дороже, чем их взыскание. Безнадежными считаются долги, по которым истек срок давности. Также причиной для окончания производства все чаще становится невозможность взыскания задолженности. В большинстве случаев у должника уже отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание. Также окончание исполнительного производства производится при признании должника банкротом.

Как узнать, что списан ли долг?

Информация о должниках, как физических, так и юридических лицах, указана на сайте ФСПП. В разделе «Сервисы» действует банк данных исполнительных производств. Он позволяет узнать о наличии или отсутствии возбужденного на гражданина или организацию исполнительного производства.

Сколько долгов у россиян?

По данным Национального центра банкротств, к 1 июня 2017 года общая сумма задолженности граждан, признанных банкротами, составила 24,74 миллиарда рублей. С начала года она увеличилась на 65%.

Как сообщает «Российская газета», долги россиян растут и перед жилищно-коммунальной службой (ЖКХ). Объем общей задолженности сейчас составляет 1,34 триллиона рублей, из которых долги населения — 645 миллиарда рублей.

Что еще предлагается делать с долгами?

Фракция ЛДПР предлагает тотальную кредитную амнистию, об этом заявил депутат Госдумы Михаил Дегтярев. «Судебные приставы планируют списать один триллион долгов нашим гражданам, мы поддерживаем эту инициативу и считаем, что кредитная амнистия должна быть проведена тотальная и по всей стране», — заявил Дегтярев.

Депутат считает, что россиянам нужно списать все долги по потребительским кредитам, по жилищно-коммунальным услугам, а также долги по штрафам.«Тотальная амнистия оздоровит нашу экономику, повысит настроения граждан и улучшит общее состояние в стране», — уверен Дегтярев.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ФССП  долг  госдума  банкрот  жкх  кредит  судебный пристав  ЛДПР  коллектор  тариф 



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Комментарии

  • КОТ16:17, 22.07.2017#

    Что значит окончили? Окончили раз и на всегда? Или окончили в данный момент и вернули лист взыскателю? Который через 6 мес подаст его опять. И так до бесконечности. . . .

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